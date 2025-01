Lorenzo Musetti inizia il 2025 con il sorriso: sconfitto Diallo a Hong Kong

Lorenzo Musetti comincia nella maniera migliore possibile il 2025 nell’ATP 250 di Hong Kong. Il numero 17 e testa di serie numero 2 del tabellone supera il canadese Gabriel Diallo all’esordio con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di una prova davvero convincente e solida. Ai quarti di finale il carrarino troverà Jaume Munar, che ha superato Nuno Borges.

Il primo set di fatto gira in un paio di game iniziali: prima Musetti sullo 0-1 annulla due palle break con l’asse servizio-dritto e direttamente con un ace e nel gioco successivo è proprio lui a piazzare il break prima con un paio di difese efficaci, poi con un bellissimo dritto lungolinea vincente.

Il carrarino va vicino anche al doppio break in un paio di circostanze, sul 4-2 e sul 5-3, ma la prima salva a più riprese il canadese che invece sul 3-4 non sfrutta un 15-30, grazie alla grande aggressività nei colpi di inizio gioco del giocatore italiano. Il primo parziale si conclude quindi 6-4 in favore dell’attuale n.17 del mondo.

Musetti è evidentemente superiore rispetto al suo avversario quando si entra nello scambio e, dopo una palla break sfumata nel primo game, lo strappo per il toscano arriva nel quinto game con un bellissimo rovescio lungolinea e un paio di pasticci a inizio scambio da parte del giocatore nordamericano. Diallo rischia di affondare nel settimo gioco, ma si salva annullando due palle del doppio break con un gran dritto a sventaglio e con un ace. L’azzurro non ha comunque problemi a chiudere con un altro break nel nono game, legittimando una supremazia evidente.

Numeri straordinari per quanto riguarda il rendimento al servizio per Musetti: 76% di prime in campo con una resa dell’81% e due palle break annullate su due. 12 i vincenti a fronte di soli 11 errori gratuiti contro i 19 non forzati del suo avversario.