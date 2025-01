L’Olimpia Milano apre il 2025 in Eurolega con una vittoria. LeDay e Mirotic firmano il successo con l’Asvel

Il 2025 dell’Olimpia Milano si apre con una vittoria. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Ettore Messina torna al successo, superando in trasferta l’Asvel Villeurbanne per 75-66. Una partita molto combattuta, con le due difese protagoniste per lunghi tratti del match e con Milano che ha trovato nel finale i canestri decisivi con Zach LeDay. Un successo importante per la classifica di Milano, che sale 10-9 e tiene a distanza proprio i francesi (8-11).

Zach LeDay è ovviamente il grande protagonista con le due triple finali, che lo portano a chiudere con 17 punti e 6 rimbalzi. Importantissimi anche i 18 punti di Nikola Mirotic (anche 8 rimbalzi), con Milano che non ha altri giocatori in doppia cifra. All’Asvel non bastano i 22 punti di Nando De Colo e i 18 di Theo Maledon.

L’Asvel mostra subito la sua fisicità, ma Milano risponde ben presente con cinque punti di Mirotic e l’ottimo impatto di Bolmaro (11-9). La partita si mantiene in equilibrio, con il nuovo vantaggio francese firmato dalla tripla di Roberson (14-13). Nessuna delle due squadre riesce a prendere il comando del match, con un primo quarto che si chiude in parità (19-19) dopo l’1/2 dalla lunetta di Diop.

Primo mini parziale per l’Olimpia firmato da LeDay, ma Maledon replica e riporta l’Asvel sul -1 (27-26). Milano prova nuovamente ad allungare e una splendida tripla di Mirotic vale il +6 (34-28). Complice anche un fallo antisportivo di Gillespie, l’Asvel rientra ancora in partita sul -2. Mirotic non sbaglia dalla lunetta arrivando in doppia cifra e con l’Olimpia che chiude all’intervallo sul +4 (36-32).

Subito Gillespie ad aprire il secondo tempo, ma arriva un 7-0 dei francesi con le giocate di Roberson e Lee. Milano fatica terribilmente a costruire qualcosa in attacco e segna appena 8 punti in 8 minuti. Dall’altra parte un 5-0 firmato tutto da De Colo permette all’Asvel di costruire un primo break di vantaggio (49-44). Una tabellata da tre punti di Mannion e il tap-in di Brooks sbloccano Milano, con il tabellone che segna 51-51 quando si entra negli ultimi dieci minuti.

Si segna pochissimo anche in avvio di ultimo quarto (parziale 3-2 milanese) con Milano che arriva a sei minuti dalla fine con 3/21 dall’arco. Shields finalmente si sblocca e poi Pippo Ricci, cinque punti pesantissimi dalla panchina, permettono all’Olimpia di toccare il +6 a tre minuti dalla fine (64-58). Maledon segna il -4, ma un fantastico LeDay trova due triple consecutive che fanno volare Milano sulla doppia cifra di vantaggio (70-60). Milano vince 75-66 e comincia il nuovo anno nel miglior modo possibile.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ASVEL VILLEURBANNE – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 66-75 (19-19, 13-17, 19-15, 15-24)

Asvel: Harrison, Guedegbe, Lee 7, Maledon 18, Lauvergne, Ajinca 3, Jackson, De Colo 22, Sako 4, Roberson 12, Lighty, Paul

Milano: Dimitrijevic 3, Mannion 7, Tonut, Bolmaro 5, Brooks 6, LeDay 17, Ricci 5, Flaccadori, Diop 5, Shields 7, Mirotic 18, Gillespie 2