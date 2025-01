Ljutic comanda lo slalom di Courchevel. Shiffrin arrugginita al rientro

Zrinka Ljutic ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista “Émile Allais” la tracciatura portava la firma dello svizzero Denis Wicki e non ha proposto particolari difficoltà alle atlete, se non una quadrupla che andava gestita nel migliore dei modi.

La croata ha concluso la manche con il tempo di 51.88 con una sciata impeccabile e senza particolari errori. L’atleta classe 2004 ha gettato solide basi in vista della seconda manche che prenderà il via alle ore 20.00. Alle sue spalle una sempre più solida Wendy Holdener. La svizzera, ottima nella parte iniziale, ha tagliato il traguardo a 19 centesimi dalla vetta, mentre dalla terza posizione i distacchi iniziano a farsi pesanti.

L’austriaca Katharina Liensberger, infatti, si è fermata a 68 centesimi, quasi tutti accumulati nella parte alta. Quarta posizione per la svedese Anna Swenn Larsson a 82 centesimi. C’era enorme curiosità per capire quali fossero le condizioni della rientrante Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, al ritorno dopo 2 mesi esatti dall’infortunio di Killington, ha messo in mostra una manche non eccezionale, risultando spesso arretrata con la parte alta del corpo. Al traguardo ha accusato 87 centesimi con il chiaro intento di attaccare nella seconda metà di gara.

Sesta posizione per la slovena Andreja Slokar a 99 centesimi, settima per la svedese Sara Hector a 1.07 con una prima parte di gara davvero da dimenticare, quindi ottava la tedesca Lena Duerr a 1.14, ben poco efficace lungo tutto il corso della manche. Nona l’austriaca Katharina Huber a 1.45, quindi solamente decima la svizzera Camille Rast a 1.49, vera delusione della prima manche, con una sciata davvero poco efficace.

In casa Italia sono quattro le atlete che staccano il pass per la seconda manche. Martina Peterlini, scesa con il n° 22, ha accusato 2.09 da Ljutic ed è 17a. Ventesima posizione per Vera Tschurtschenthaler a braccetto con Marta Rossetti a 2.31, mentre Lara Della Mea (37) si ferma a 2.51 ed è 27a. Eliminate Giorgia Collomb a 3.30 e Celina Haller a 4.36. Non hanno concluso la prova Emilia Mondinelli, Francesca Carolli e Lucrezia Lorenzi.