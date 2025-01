LIVE Musetti-Diallo, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: mattina d’insidie per l’esordio stagionale del toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti ed il canadese Gabriel Diallo. Secondo confronto diretto tra i due, con il toscano sconfitto nel precedente risalente ai gironi della Coppa Davis 2023. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il portoghese Nuno Borges e lo spagnolo Jaime Munar.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta all’esordio stagionale da numero 17 del ranking ATP. Autore di uno splendido 2024 coronato con il successo in Coppa Davis, Lorenzo si affaccia al 2025 con l’intenzione di cercare di irrompere in top ten prima di dover scontare la pesante cambiale da scontare in quel di Wimbledon. L’azzurro ha bisogno di marcare punti pesanti sul veloce outdoor a partire dalla trasferta asiatico-australiana.

Dal canto suo Diallo, ventitreenne di Montreal (Canada), riparte da Hong Kong dopo un brillante finale di stagione. Il canadese ha infatti raggiunto la finale sul veloce indoor dell’ATP 250 di Almaty trovando il suo best ranking issandosi fino alla posizione numero 86 delle classifiche internazionali. Il nordamericano, prima di superare in tre parziali l’iberico Carballes Baena, è emerso dal tabellone di qualificazioni sconfiggendo il padrone di casa Ng ed il francese Grenier.

La sfida di secondo turno dell'ATP 250 di Hong Kong tra Lorenzo Musetti ed il canadese Gabriel Diallo sarà il primo match sul Centrale dalle 6.00.