LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders apre la strada tra le moto, testa a testa Lategan-Al Rajhi nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Dakar 2025, con partenza da Al Duwadimi e arrivo a Riad dopo 737 chilometri complessivi. Entra nel vivo la seconda settimana del rally raid più prestigioso e importante al mondo (che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno di fila), giunto all’edizione numero 47.

La frazione odierna prevede 250 chilometri di trasferimento e 487 competitivi, con un terreno prevalentemente duro ma con alcune sezioni di sabbia e (nel finale) dune che potrebbero fare la differenza in termini di guida e navigazione. Quando mancano cinque prove speciali al termine della “Maratona del Deserto”, la lotta per la vittoria assoluta è ancora aperta in entrambe le categorie principali.

Tra le moto c’è l’australiano della KTM Daniel Sanders che guida la classifica generale davanti ad un terzetto di Honda, potendo gestire un discreto vantaggio di 15’33” sullo spagnolo Tosha Schareina. Estremo equilibrio e grande incertezza nelle auto, con il sudafricano Henk Lategan in vetta alla graduatoria per soli 21″ sull’altra Toyota del saudita Yazeed Al Rajhi e 10’25” sulla Ford dello svedese Mattias Ekstrom.

Il primo a partire nelle moto sarà Sanders alle ore 5.05 italiane, mentre la prova speciale delle auto si aprirà alle 5.35 con lo start di Moraes. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale a partire dalle ore 7.30 per non perdere i momenti clou della Dakar 2025: buon divertimento!