Lara Colturi non brilla nello slalom di Kranjska Gora. Ma prosegue la scalata nei ranking…

Lara Colturi si è dovuta accontentare del tredicesimo posto nello slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella giornata odierna sulla pista Podkoren-3. Dopo il brillante secondo posto conquistato nel gigante disputato sabato sul pendio sloveno, la portacolori dell’Albania ha faticato a esprimere tutto il proprio talento tra i pali stretti e si è fermata a 20 centesimi dalla top-10 chiusa dalla francese Marie Lamure.

La 18enne ha accusato un ritardo di 2.88 dalla croata Zrinka Ljutic, impostasi con un vantaggio di 16 centesimi nei confronti della svizzera Wendy Holdener (tutte le altre atlete hanno accusato più di un secondo). La figlia di Daniela Ceccarelli, Campionessa Olimpica in superG a Salt Lake City nel 2002, ha perso una posizione rispetto a quella con cui aveva terminato la prima manche, non mostrando lo stesso smalto che le aveva permesso di pennellare le curve tra le porte larghe.

Lara Colturi sta proseguendo un interessante cammino focalizzato su entrambe le specialità tecniche: in questa stagione era già stata seconda nello slalom di Gurgl dopo l’uscita nella seconda manche di Levi, poi ottava in quello di Killington e 14ma in quello di Semmering affrontato con la febbre; in gigante, invece, aveva iniziato con il sedicesimo posto a Soelden, poi nona a Killington e undicesima a Semmering prima della stoccata di ieri.

Le classifiche danno ragione alla nativa di Torino, che dopo dodici gare è settima nella generale con 298 punti, sesta in quella di gigante (148) e decima in quella di slalom (150). E per quanto riguarda le WCSL List, ovvero i ranking che contribuiscono a determinare i pettorali di partenza nelle varie gare? Quattordicesima in quello di slalom (197), undicesima in quello di gigante (221) e 23ma in quello generale (418).

Ora ci sarà qualche giorno di riposo per poi riprendere il lavoro in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Lara Colturi sarà impegnata in altre tre gare nel mese di gennaio: slalom di Flachau il 14, gigante di Kronplatz il 21, slalom di Courchevel il 30, per poi puntare ai Mondiali di Saalbach che ci terranno compagnia nella prima parte del mese di febbraio.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1. Zrinka Ljutic (Croazia) 456

2. Sara Hector (Svezia) 447

3. Camille Rast (Svizzera) 433

4. Federica Brignone (Italia) 319

5. Wendy Holdener (Svizzera) 316

—

7. Lara Colturi (Albania) 298

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE

1. Sara Hector (Svezia) 296

2. Federica Brignone (Italia) 200

3. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 200

4. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 152

5. Julia Scheib (Austria) 150

—

6. Lara Colturi (Albania) 148

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM

1. Zrinka Ljutic (Croazia) 309

2. Camille Rast (Svizzera) 305

3. Wendy Holdener (Svizzera) 265

4. Lena Duerr (Germania) 235

5. Katharina Liensberger (Austria) 234

—

10. Lara Colturi (Albania) 150

WCSL LIST GENERALE

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1.589

2. Federica Brignone (Italia) 1.485

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1.100

4. Cornelia Huetter (Austria) 1.016

5. Sara Hector (Svezia) 1.003

—

23. Lara Colturi (Albania) 418

WCSL LIST GIGANTE

1. Federica Brignone (Italia) 677

2. Sara Hector (Svezia) 667

3. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 580

4. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 513

5. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 347

—

11. Lara Colturi (Albania) 221

WCSL LIST SLALOM

1. Mikaela Shiffrin (USA) 653

2. Lena Duerr (Germania) 512

3. Zrinka Ljutic (Croazia) 484

4. Camille Rast (Svizzera) 463

5. Wendy Holdener (Svizzera) 440

—

14. Lara Colturi (Albania) 197