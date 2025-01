Kansas City-Philadelphia, Super Bowl 2025: programma, orario, tv, streaming

La stagione della NFL sta giungendo al termine e nella notte italiana tra domenica 9 febbraio e lunedì 10 febbraio ci sarà la 59a edizione del Super Bowl, uno degli eventi sportivi più popolari e più seguiti al mondo. Quest’anno il Big Game si svolgerà al Caesars Superdome, in Louisiana.

Ad affrontarsi saranno i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. Kansas City Chiefs che sono arrivati primi nella regular season della American Football con 15 vittorie e sole 2 sconfitte e ai play-off hanno superato ai quarti di finale gli Houston Texans per 23-14 e i Buffalo Bills per 32-29.

Philadelphia Eagles che sono arrivati secondi invece nella National Football con 14 vittorie e 3 sconfitte, dietro ai Detroit Lions. Tre sono stati quindi i turni da affrontare per arrivare in finale: hanno sconfitto 22-10 i Green Bay Packers, 28-22 i Los Angeles Ram e 55-23 i Washington Commanders.

Molto atteso sarà come sempre l’Halftime Show che quest’anno avrà come protagonista Kendrick Lamar, già protagonista dello spettacolo tre anni fa insieme a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige, e uscito lo scorso novembre con il suo nuovo album.

Il Super Bowl 2025 tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles si svolgerà lunedì 10 febbraio alle 0.30 ora italiana (18.30 ora locale) e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su DAZN e Mediaset Infinity. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO SUPER BOWL 2025

Lunedì 10 febbraio

Ore 0.30 Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles – diretta tv Italia 1

SUPER BOWL 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1

Diretta streaming: DAZN, Mediaset Infinity

Diretta live testuale: OA Sport