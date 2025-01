Joao Fonseca vince il Challenger di Canberra: il giovane brasiliano continua a impressionare

Joao Fonseca continua a far parlare di sé. Dopo aver vinto le Next Gen ATP Finals a Gedda (Arabia Saudita), il 18enne brasiliano è intenzionato a farsi sempre più largo nel massimo circuito internazionale del tennis. L’indicazione arriva dal Challenger di Canberra, in Australia, dove il sudamericano ha conquistato il secondo titolo della carriera nel circuito cadetto, piegando in finale un altro prospetto interessante come l’americano Ethan Quinn (n.202 ATP) per 6-4 6-4.

Una partita in cui Fonseca ha dimostrato di essere più giocatore e pronto a questi livelli rispetto al proprio avversario, regolando con un duplice 6-4 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match nel quale il tennista verdeoro ha fatto vedere alcuni dei colpi che già nel corso della stagione scorsa avevano impressionato per potenza e precisione. Si pensi al percorso nel torneo di Rio, dove si spinse ai quarti di finale, oppure alla vittoria contro Alex Michelsen nel primo turno del Masters1000 di Madrid.

Tanti addetti ai lavori si sono sbilanciati su di lui, ritenendo che potrà scalare la graduatoria molto velocemente ed essere un tennista di riferimento nei prossimi mesi. Con questo successo, Fonseca ha guadagnato ben 32 posizioni in questa settimana ed è allo stato attuale delle cose n.113 ATP.

Disputerà le qualificazioni per entrare nel tabellone principale degli Australian Open. Dal 6 al 9 gennaio a Melbourne sarà in palio il ticket per il main draw e il classe 2006 nativo di Rio de Janeiro sarà sicuramente tra gli osservati speciali. Qualificazioni in cui, ora come ora, ci sono anche Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager e Federico Arnalboldi.