Jasmine Paolini al bivio agli Australian Open: due turni complicatissimi tra singolare e doppio

Cara Jasmine, dimmi chi sei? Una nuova stagione ha avuto inizio e l’effetto noto è tipicamente Down Under. Nella terra dei canguri si ricomincia e per la “trottolina” d’Italia replicare il 2024 dei sogni è qualcosa di più di un’impresa. Paolini è al primo bivio di questa primissima parte dell’annata. Negli Australia Open 2024, lo stop arrivò negli ottavi di finale per mano di Anna Kalinskaya, tennista che ironia della sorte ha nel cuore qualcosa di italico.

Quest’anno si vorrà raggiungere quantomeno lo stesso traguardo, la famosa seconda settimana del Major. Dall’altra parte della rete ci sarà però nel terzo round l’ucraina Elina Svitolina, giocatrice di grande esperienza che, tornata già da qualche tempo a esprimere tennis posteriormente alla maternità, ha ancora voglia di lasciare il segno. Svitolina non è quasi certamente più nel suo Prime, ma resta insidiosa.

Servirà una Paolini in versione centrata e registrata e non quella fallosa che si è notata contro la messicana Renata Zarazua. Un salto di qualità che dovrà fare la n.4 del mondo per staccare il primo tagliando di questo 2025. Ironia della sorte, nel tabellone di doppio con Sara Errani vi sarà un altro incrocio da brividi.

Nel secondo round ci sarà la replica della finale alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero la sfida contro le russe Mirra Andreeva / Diana Shnaider. Le due azzurre hanno voluto dare continuità al progetto insieme, anche perché alla toscana fa comodo per migliorare la tecnica in funzione del singolare. In più, guidata dalla sapienza tattica di Errani, i riscontri possono essere molto confortanti.

Un scontro, chiaramente, complicato contro due grandi singolariste, tra cui la mancina Shnaider che col suo dritto è decisamente insidiosa. Il sogno di conquistare uno Slam passa anche da qui e i giorni per la giocatrice allenata da Renzo Furlan saranno decisamente particolari.