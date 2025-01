Jannik Sinner: “Sensazioni diverse rispetto al 2024, volevo provare qualcosa di nuovo in off-season”

Jannik Sinner si presenta al via dell’Australian Open 2025 da campione in carica e da numero uno del ranking mondiale. L’obiettivo, di conseguenza, non può che essere quello di arrivare fino in fondo e aggiudicarsi il primo titolo Slam della stagione nonostante la presenza di alcuni avversari temibili come Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic.

“È una sensazione un po’ diversa rispetto allo scorso anno, ma siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia, dove ci sono tante belle persone. Si chiama l’Happy Slam per un motivo“, ha detto il 23enne altoatesino subito prima della cerimonia di sorteggio dei tabelloni principali andata in scena nella mattinata italiana di oggi.

Il tennista azzurro si è poi soffermato sulla sua condizione attuale dopo aver effettuato la preparazione invernale tra Montecarlo e Dubai: “Abbiamo cercato di fare la miglior off season possibile a Dubai, volevo provare anche qualcosina di diverso. Ora sono felice di essere qui, abbiamo ancora qualche giorno per adattarci alle condizioni per poter arrivare pronti all’esordio“.

Sinner debutterà a Melbourne contro l’insidioso cileno Nicolas Jarry, ma avrà il vantaggio di non poter incrociare prima della (eventuale) finale gli altri principali favoriti del torneo Djokovic, Alcaraz e Zverev. Il vincitore delle ATP Finals 2024 potrebbe vedersela agli ottavi con uno tra il polacco Hubert Hurkacz ed il danese Holger Rune, mentre tra quarti e semifinali i rivali più accreditati sarebbero il greco Stefanos Tsitsipas, lo statunitense Taylor Fritz ed il russo Daniil Medvedev.