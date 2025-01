Sinner resta umile: “Djokovic-Alcaraz la rivalità più bella del circuito. Shelton lo conosco bene”

Jannik Sinner continua nella propria corsa. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, il n.1 del mondo ha impartito una dura lezione al padrone di casa, Alex de Minaur. Ci ha provato l’australiano a cambiare le carte in tavola in questa sfida dei quarti di finale degli Australian Open, lottando su ogni singola palla, ma la differenza con Jannik è troppo marcata e il 10° successo in altrettanti match è diventato realtà negli scontri diretti.

6-3 6-2 6-1 lo score in favore del pusterese, che quest’oggi si è presentato tirato a lucido e non sofferente come due giorni fa contro il danese Holger Rune: “Oggi mi sentivo alla grande e in giornate come queste è tutto più facile, ma Alex (de Minaur, ndr) è un giocatore molto combattivo. Siete stati molto sportivi e l’atmosfera è stata straordinaria in questo match“, ha affermato a caldo Sinner.

“Ci conosciamo bene, tanti incontri e ogni volta cerchiamo di modificare qualcosa. In partite come queste non bisogna mai abbassare la soglia dell’attenzione perché basta veramente poco per avere un rendimento diverso. Posso ritenermi soddisfatto della mia prestazione“, ha aggiunto il n.1 ATP.

Jannik ha poi parlato delle ultime 48 ore, dopo il malessere sofferto contro Rune: “Ieri è stata una giornata molto tranquilla, ho palleggiato con i miei allenatori e devo dire che hanno dato un bel ritmo alla mia preparazione. Poi, quando sei giovane si recupera in fretta (sorride, ndr). Come avevo già detto, a me piace dormire, ho cercato di farlo il più possibile e mi sento bene. In questo caso, ho affrontato la sessione serale e aver fatto una certa routine, l’essermi scaldato indoor, mi ha dato fiducia. Il risultato è stato eccellente“.

Sinner ha poi parlato della partita tra Djokovic e Alcaraz di ieri: “Un match straordinario, peccato che sia arrivata così presto. Carlos e Novak sono la rivalità migliore del circuito, in una cornice di pubblico fantastica. Nel tennis poi ci saranno altri giocatori che arriveranno e credo che lo show non mancherà“. E sulla prossima sfida a Ben Shelton, che ha sconfitto Lorenzo Sonego nei quarti: “Ci conosciamo abbastanza bene, è un giocatore che serve molto bene, con rotazioni mancine e quindi non facile. Spero di rispondere il più possibile, restando sempre concentrato. Speriamo sia una bella partita anche per voi“.