Jannik Sinner consola Alexander Zverev prima della premiazione degli Australian Open: “A Sascha ho detto…”

Nella giornata del trionfo di Jannik Sinner, ha colpito anche la tristezza di Alexander Zverev, lo sconfitto della finale degli Australian Open 2025. Il tedesco, al terzo atto conclusivo in un Major, non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come si era prefissato, per grossi meriti del pusterese, autore di una prestazione ai limiti della perfezione

E così, Sinner ha dimostrato di essere non soltanto un tennista eccezionale, ma anche una persona con gentilezza e carineria. Jannik, infatti, ha compreso la situazione di difficoltà del suo rivale e si è avvicinato per consolarlo e sostenerlo in vista del futuro.

“Sappiamo tutti la storia di Sascha nei grandi Slam, non è un momento semplice per lui. Io ho provato a dare il mio piccolo contributo, di aiutarlo“, ha raccontato ai microfoni di Eurosport l’azzurro. “A tutti è noto il fatto che Zverev sia un giocatore molto forte, che si merita non uno, ma più Major, perché ha il livello per farlo e sono sicuro che ci riuscirà“. Un campione dentro e fuori dal campo il pusterese.