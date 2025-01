Casse e Schieder tra i più veloci nella prima prova di discesa a Wengen. Bene Innerhofer

Grazie anche ad un salto di porta Cameron Alexander ha messo a segno il miglior tempo nella prima prova della discesa di Wengen (Svizzera) valvole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla splendida cornice del Lauberhorn gli specialisti della velocità hanno saggiato per la prima volta la neve e le traiettorie della pista elvetica, con diversi protagonisti che hanno preferito non scoprire le proprie carte.

Il canadese Cameron Alexander ha chiuso l’allenamento con il tempo di 2:25.41 ma, come detto, con l’asterisco per aver saltato una porta. Seconda posizione per l’austriaco Otmar Striedinger con un distacco di 21 centesimi, quindi è terzo il primo degli italiani, Mattia Casse, a 46. Le notizie per gli azzurri sono buone, dato che ne troviamo ben 4 nelle prime 11 posizioni.

Quarta posizione per il canadese James Crawford a 1.42 dalla vetta, quinta per il secondo azzurro, Florian Schieder, a 1.50. Sesto il francese Nils Allegre a 1.58, settimo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 2.07, davanti al connazionale Bryce Bennett a 2.14. In nona posizione un altro azzurro, Christof Innerhofer, con un distacco di 2:31, mentre è decimo il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 2.32, con Dominik Paris che si ferma in 11a posizione a 2.41.

Gli altri italiani: chiude 26° a 3.41 Benjamin Jacques Alliod, quindi 30° Nicolò Molteni a 3.95, 32° Giovanni Franzoni a 3.99 e 50° Gregorio Bernardi a 6.52. Non ha preso il via, invece, Emanuele Buzzi.

Come prosegue il programma di Wengen? Domani, mercoledì 15 gennaio, e giovedì 16, andranno in scena le altre due prove della discesa. Venerdì 17 si inizierà a fare sul serio con il superG, quindi sabato 18 toccherà al piatto forte della discesa. Domenica, come tradizione, toccherà allo slalom.