Italia-Germania oggi in tv, Mondiali pallamano 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver iniziato il Main Round nel migliore dei modi, schiantando la Cechia con il risultato di 25-18, l’Italia della pallamano è pronta a tornare in campo quest’oggi ai Mondiali 2025.

Gli azzurri affrontano la Germania e, clamorosamente e meritatamente, si giocano una parte importantissima del percorso che potrebbe portare ai quarti di finale: si, perché la sfida con i teutonici potrebbe riservare sorprese, anche se i vicecampioni olimpici di Parigi 2024 – basta questo come biglietto da visita – hanno fatto capire di essere concentratissimi e di non volere sottovalutare in alcun modo Parisini e compagni.

Italia-Germania, valida per la 2a giornata del Gruppo I del Main Round dei Mondiali 2025 di pallamano, si giocherà a Herning (Danimarca) quest’oggi, giovedì 23, alle ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su NOW, Sky Go e gratuitamente sul canale Youtube di Sky Sport e sull’account TikTok di NOW. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

PROGRAMMA MONDIALI PALLAMANO 2025 OGGI

Giovedì 23 gennaio

Ore 18.00 Italia-Germania – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e sull’account TikTok di NOW

Diretta Live Testuale: OA Sport