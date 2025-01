Infortunio Zverev in United Cup: l’entità e cosa cambia per la classifica

Alexander Zverev non ha disputato il suo match contro il Kazakistan, valido per i quarti di finale della United Cup 2025. La competizione a squadre miste di tennis, riservata alle rappresentative nazionali, non ha visto scendere in campo a Perth (Australia) il n.2 del mondo poco prima del confronto con Alexander Shevchenko.

Il motivo è un infortunio al braccio destro. L’account ufficiale dell’organizzazione ha riportato la notizia che il tedesco è stato costretto a dare forfait per uno stiramento al bicipite. Da capire se questo sia un ritiro meramente precauzionale, in vista degli Australian Open (12-26 gennaio), oppure se ci sia qualcosa di serio.

Fatto sta che Sascha si trova a perdere punti nella classifica mondiale nei confronti di Jannik Sinner. Questo perché? Zverev, infatti, aveva una scadenza di 335 punti rispetto all’ultima edizione disputata della United Cup, vinta dal clan teutonico. Ricordiamo che in questa competizione il valore di ogni vittoria è dato dalla combinazione di due fattori:

1. il ranking dell’avversario battuto;

2. la fase della manifestazione in cui il match si è disputato.

Facendo i conti, ora come ora, il tedesco aveva messo insieme solo 55 punti con le sue prime due affermazioni e quindi per quanto accaduto ha perso 280 punti in graduatoria rispetto a Sinner che non aveva alcuna “cambiale” da pagare in questo momento della stagione. Pertanto, allo stato attuale delle cose, il margine di vantaggio dell’altoatesino (n.1 del mondo) è salito nei confronti del tedesco a 4195 punti (11830 vs 7635).

RANKING (TOP-5)

1 Jannik Sinner ITA 11830

2 Alexander Zverev 27 GER 7635

3 Carlos Alcaraz 21 ESP 7010

4 Taylor Fritz 27 USA 5080

5 Daniil Medvedev 28 RUS 5030