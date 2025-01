Il grande giorno della Streif: la discesa di Kitzbuehel tra grande spettacolo e numerosi pretendenti

Ci sono giorni e gare che non sono come tutte le altre. Ci sono giorni e gare che vengono cerchiati con un pennarello rosso ben evidente. Ci sono giorni e gare che, volenti o nolenti, hanno un fascino impareggiabile. In questa categoria, in prima posizione, non possiamo non annoverare la discesa di Kitzbuehel.

Quando esce il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino, dopotutto, ogni protagonista del Circo Bianco controlla quando è stata fissata la discesa sulla Streif. Nel caso dell’edizione 2025, sarà proprio oggi l’appuntamento. Sabato 25 gennaio alle ore 11.30. Le emozioni non mancheranno tra Mausefalle, Steilhang e, soprattutto, la temibile Hausbergkante.

Non solo, non ci sarà un chiaro favorito per il successo, rendendo la discesa odierna ancora più avvincente e vibrante. Marco Odermatt vuole il bis dopo aver sfatato ieri in superG il tabù-Streif. Quest’anno le prove veloci hanno visto i successi di Justin Murisier a Beaver Creek, Marco Odermatt in Val Gardena, Alexis Monney a Bormio e di nuovo Marco Odermatt a Wengen. 4 gare e dominio elvetico, a quanto pare. Contando che, il più in forma in questo comparto, l’ennesimo svizzero, Franjo von Allmen, scalpita.

L’Austria vedrà festeggiare i rossocrociati in casa? I grandi rivali saranno i padroni della Streif? In tanti proveranno, senza dimenticare che anche l’Italia proverà a dire la sua. Dominik Paris, che a Kitzbuehel ha già vinto 3 discese, proverà a piazzare il poker storico, mentre Mattia Casse e tutta la pattuglia proverà a farsi luce sul palcoscenico più importante.