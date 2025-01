I complimenti di Djokovic, Alcaraz e Nadal a Sinner. E il pensiero per Zverev…

Ci sono state diverse reazioni al nuovo successo di Jannik Sinner. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha dominato il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025 e ha conquistato il terzo titolo Slam in carriera, il secondo consecutivo in terra australiana. Un tennis di grande solidità e qualità quello dell’azzurro, che non ha dato scampo a Zverev, costretto ancora una volta a uscire dal campo perdente in un atto conclusivo di un Major.

Sono arrivati i complimenti dei grandi rivali di Sinner sui propri canali social. Novak Djokovic, che aveva affermato dopo il suo ritiro nella semifinale proprio contro il citato Zverev di fare il tifo per il teutonico, ha scritto: “Continua a crederci amico mio! Lo avrai“, il messaggio di Nole al nativo di Amburgo. Il 24-volte vincitore Slam ha poi aggiunto, rivolgendosi al giocatore italiano: “Auguri Jannik”

NOVAK DJOKOVIC

Messaggi di congratulazioni anche da parte degli assi spagnolo Rafael Nadal, ritiratosi nel 2024, e Carlos Alcaraz. “Congratulazioni Jan, impressionante“, il post di Rafa. “Tante congratulazioni. Bravo!“, ha scritto Carlitos, che ha voluto dedicare un messaggio anche a Zverev: “Sii forte, il tuo momento arriverà. Ne sono sicuro“.

RAFAEL NADAL

CARLOS ALCARAZ

Stories anche da parte dai giocatori italiani. Matteo Berrettini, ricordando quanto accaduto in Coppa Davis l’anno scorso, ha sciorinato il nomignolo di Malaga per il n.1 del mondo: “Jannik Flipper“, mentre Lorenzo Sonego, straordinario protagonista anch’egli a Melbourne (quarti di finale raggiunti), ha definito “Immenso” Sinner. A completamento, Fabio Fognini ha scritto nel suo post “And counting. Jannik congrats“, lasciando intendere che i successi del pusterese siano in aggiornamento.

MATTEO BERRETTINI

LORENZO SONEGO