Hockey ghiaccio, successi per Unterland Cavaliers e Vipiteno, pesanti ko per Gherdeina e Merano

Importante serata per l’Alps Hockey League 2024-2025. Cinque match in programma con quattro squadre italiane impegnate. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

RED BULL SALISBURGO-UNTERLAND CAVALIERS 0-3

Tutto facile per gli altoatesini che prima vanno a segno con Girardi al 12:07, quindi raddoppiano con Samitis al 43:01, quindi chiudono i conti con Kaufmann al 44:44.

ZELLER EISBAREN-GHERDEINA 5-0

Crollo degli altoatesini in casa della capolista. Gli austriaci dominano con le reti di Pallerer, McLeod, Huard, Putnik e Ban.

VIPITENO BRONCOS-KHL SISAK 4-3

Partita vibrante a Vipiteno. I padroni di casa sbloccano il punteggio con Gschnitzer all’8:46, quindi pareggio dei croati con Puzic al 27:44. Di nuovo Broncos avanti con Capannelli per il 2-1 al 31:13, quindi 3-1 di Galimberti al 42:03. Sisak torna sotto con Bronte al 42:23, quini pareggia con il 3-3 di Briere al 58:19. Si va all’overtime e Hackhofer regala il successo a Vipiteno al 63:16.

HCM MERANO-JESENICE 2-7

I terzi in classifica passeggiano in casa di Merano con un 3-1 a fine primo tempo (reti di Sillanpas, Lesnicar e Svetina), quindi 5-2 nel secondo (ancora Sillanpas e Seckar), prima delle due ultime reti con Svetina e Bohinc. Merano a segno con Fuchs e Gustafsson.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2024-2025

1 EK Die Zeller Eisbären 36 22 8 4 2 124 86 +38 76

2 Rittner Buam SkyAlps 34 20 8 4 2 138 96 +42 70

3 SIJ Acroni Jesenice 34 18 8 7 1 129 82 +47 69

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 35 19 12 4 0 147 94 +53 65

5 S.G. Cortina Hafro 34 15 10 2 7 102 96 +6 56

6 Wipptal Broncos Weihenstephan 34 16 14 2 2 118 101 +17 54

7 KHL Sisak 35 15 15 1 4 122 114 +8 51

8 Hockey Unterland Cavaliers 35 11 13 4 7 103 122 -19 48

9 HC Meran/o Pircher 34 10 16 5 3 91 119 -28 43

10 HK RST Pellet Celje 34 9 18 3 4 98 132 -34 37

11 Red Bull Hockey Juniors 34 9 19 3 3 79 124 -45 36

12 EC Bregenzerwald 34 10 20 1 3 85 120 -35 35

13 HC Gherdeina valgardena.it 35 7 20 3 5 85 135 -50 32