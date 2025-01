Hockey ghiaccio, Renon e Vipiteno piegano Merano e Cavaliers nei derby di Alps League

Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione della Alps Hockey League 2025. Questa sera erano in programma cinque incontri, con sei squadre di casa nostra in campo con ben due derby. Tra Merano e Renon arriva il successo per gli ospiti in rimonta, mentre Vipiteno passa facilmente in casa degli Unterland Cavaliers, quindi arrivano i ko di Cortina e Gherdeina.

HC MERANO-RITTNER BUAM 2-3

I padroni di casa passano subito in vantaggio con Brummer dopo 91 secondi di gioco, quindi Renon pareggia immediatamente con la rete di Szypula che segna l’1-1 al 2:42. Merano rimette il naso avanti al 25:50 con Fuchs per il 2-1, ma gli ospiti pareggiano di nuovo con lo stesso Szypula al 43:46. Renon non molla e va a vincere con Fink al minuto 58:48.

KITZBUEHEL-SGC CORTINA 2-1 dopo shoot-out

Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, gli ampezzani passano in vantaggio con Di Tomaso al 31:10, ma gli austriaci riportano il punteggio in parità sull’1-1 con Maxa al 47:50. La sfida va all’overtime ma il punteggio non cambia. Si passa agli shoot-out e Kitzbuehel ha la meglio.

ZELLER EISBAREN-GHERDEINA 3-0

Gli austriaci sbloccano il punteggio al 37:03 grazie a Johansson, quindi chiudono i conti McLeod al 53:57 e Stiegler con il 3-0 al 54:57.

UNTERLAND CAVALIERS-VIPITENO BRONCOS

Vipiteno inizia con il piede giusto e va a segno con Capannelli al 7:34, quindi raddoppio al 17:34 con Campoli per il 2-0. Vipiteno non si ferma e centra anche il 3-0 a firma di Zandegiacomo al 28:02, quindi il 4-0 con Galimberti al 32:09. Nel finale c’è tempo per la rete della bandiera dei Cavaliers con Samitis al 46:00, quindi i Broncos chiudono i conti con il 5-1 di

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025

1 SIJ Acroni Jesenice 25 15 5 4 1 101 60 +41 54

2 EK Die Zeller Eisbären 26 15 6 4 1 89 66 +23 54

3 Rittner Buam SkyAlps 27 14 7 4 2 103 84 +19 52

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 26 16 9 1 0 110 69 +41 50

5 S.G. Cortina Hafro 27 12 8 1 6 83 75 +8 44

6 KHL Sisak 24 12 9 1 2 91 68 +23 40

7 Vipiteno Broncos 27 12 13 1 1 90 81 +9 39

8 HC Meran/o Pircher 27 8 13 4 2 76 96 -20 34

9 Hockey Unterland Cavaliers 25 7 9 3 6 71 89 -18 33

10 HK RST Pellet Celje 27 7 14 3 3 81 107 -26 30

11 EC Bregenzerwald 27 8 15 1 3 72 94 -22 29

12 Red Bull Hockey Juniors 25 6 14 3 2 61 98 -37 26

13 HC Gherdeina valgardena.it 27 6 16 2 3 65 106 -41 25