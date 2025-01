Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo per i Cavaliers, cadono Gherdeina e Cortina

Nella serata di Alps Hockey League 2024-2025 erano 3 le partite in programma. Gli Unterland Cavaliers hanno superato per 4-3 il KHL Sisak dopo overtime. Vantaggio dei padroni di casa con Burgar al 6:49, quindi raddoppio con Briere al 12:31. Gli altoatesini rimontano, prima con Galassiti al 18:41, quindi con Egger al 27:37. Di nuovo Sisak avanti con Idzan al 37:39, ma i Cavaliers pareggiano sul 3-3 con Murnieks al 38:06. Punteggio che rimane tale anche al termine del terzo periodo e dell’overtime. La vittoria dei gli altoatesini arriva dopo gli shoot-out.

Cortina, impegnata nella Finale Scudetto, viene demolita per 0-8 da parte di Kitzbuehel in un match senza storia, mentre Gherdeina cade in casa per 1-2 contro Jesenice. Vantaggio degli altoatesini dopo soli 42 secondi con Mustonen, quindi gli ospiti ribaltano il match prima con Sturm al 15:14, quindi con il 2-1 dello stesso Sturm al 16:15. Gherdeina non molla e trova il 2-2 a pochi secondi dalla conclusione con Pitschieler. Jesenice chiude i conti con il 3-2 all’overtime.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025

1 EK Die Zeller Eisbären 35 21 8 4 2 119 86 +33 73

2 Rittner Buam SkyAlps 34 20 8 4 2 138 96 +42 70

3 SIJ Acroni Jesenice 32 18 8 5 1 118 77 +41 65

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 34 19 12 3 0 143 91 +52 63

5 S.G. Cortina Hafro 34 15 10 2 7 102 96 +6 56

6 Wipptal Broncos Weihenstephan 33 16 14 1 2 114 98 +16 52

7 KHL Sisak 34 15 15 1 3 119 110 +9 50

8 HC Meran/o Pircher 33 10 15 5 3 89 112 -23 43

9 Hockey Unterland Cavaliers 33 9 13 4 7 95 118 -23 42

10 HK RST Pellet Celje 32 9 17 3 3 91 123 -32 36

11 Red Bull Hockey Juniors 32 9 18 3 2 77 118 -41 35

12 EC Bregenzerwald 33 9 20 1 3 83 119 -36 32

13 HC Gherdeina valgardena.it 33 7 19 3 4 83 127 -44 31