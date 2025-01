Hockey ghiaccio: Cortina si aggiudica il derby contro l’Unterland nel sabato di Alps League

Un sabato significativo per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. In occasione dei tre incontri di cartellone disputati quest’oggi infatti Cortina ha battuto in casa l’Unterland in un derby finito 5-1, mentre Gherdeina sempre tra le mura amiche ha sconfitto il KHL Sisak per 6-4.

Diversa la dinamica tra i due incontri. Nel derby infatti il primo periodo è terminato con il parziale di 1-1, complice il provvisorio vantaggio di Girardi per i Cavaliers (3:56) e il successivo pareggio di Barnabo (6:08). I veneti mettono la marcia in più nel secondo tempo raddoppiando con Pompanin (1:49) e allungando ancora con Parini, preludio di un consolidamento arrivato poi nel terzo atto prima con Toffoli (2:21) e, successivamente, con Saha (16:16).

Più combattuta la sfida di Gherdeina, contrassegnata da un botta e risposta durato la bellezza di sessanta minuti. Sono gli ospiti infatti i primi a passare in vantaggio con Idzan (3:57), salvo essere ripresi da Pitschieler (13:03), il quale al 14:07 del secondo periodo siglerà la rete del 2-1, vanificata dal nuovo pareggio di Briere (17:35). La svolta si palesa nel terzo tempo, grazie al poker siglato da McGowan (5:09), Deluca (9:27), ancora Pitschieler (11:25) e Schiavone (14:38). Inutile il goal del 6-3 di Briere, timbrato al 15:59, con la disputa già compromessa.

In virtù del risultato odierno Cortina fortifica il suo piazzamento al quinto posto con 47 punti, nono invece l’Unterland con 33. Penultima Gherdeina, attualmente a quota 28.

ALPS LEAGUE HOCKEY GHIACCIO: LA CLASSIFICA AGGIORNATA