Hockey ghiaccio, Bolzano stende Vienna e rivede la vetta della ICE League, Val Pusteria finisce ko

Ci avviciniamo ad ampi passi verso i playoff della ICE Hockey League 2025 per cui ogni vittoria inizia a valere davvero doppio. Nella serata odierna il programma prevedeva cinque match, con due squadre italiane impegnate. Bolzano non ha lasciato scampo a Vienna, mentre Val Pusteria finisce ko in casa contro Vorarlberg.

VAL PUSTERIA-VORARLBERG 1-4

Gli ospiti indirizzano il match sin dall’avvio. Maier sblocca il punteggio dopo 7:43, quindi arriva il raddoppio di Lundegard al 13:53, quindi Woger centra il 3-0 già al 19:45. Lo stesso Maier va a segno con il 4-0 al 35:25, prima che Lacroix al 51:49 realizzi la rete della bandiera per i Lupi.

BOLZANO-VIENNA CAPITALS 4-1

Pronti, via, e Bolzano passa subito in vantaggio dopo soli 70 secondi di gioco con Marchetti. Vienna pareggia con Koschek al 17:36. I Foxes cambiano marcia nel secondo periodo con Helewka che segna il 2-1 al 26:26, quindi Salinitri per il 3-1 al 37:51. Nel finale Christoffer centra il 4-1 a 20 secondi dalla conclusione finale.

Gli altri match:

HCI Innsbruck-HK Olimpia Lubiana 0-4

EC KAC-Graz99ers 4-3 dopo shoot-out

Red Bull Salisburgo-VSV Villach 2-3

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2024-2025

1 EC-KAC 43 25 10 3 5 165 109 +56 86

2 HCB Südtirol Alperia 43 22 12 8 1 135 99 +36 83

3 Hydro Fehervar AV 19 44 26 15 1 2 129 108 +21 82

4 EC Red Bull Salzburg 41 24 11 2 4 147 111 +36 80

5 Moser Medical Graz99ers 44 23 14 2 5 133 111 +22 78

6 Steinbach Black Wings Linz 43 21 14 5 3 135 111 +24 76

7 EC iDM Wärmepumpen VSV 44 20 14 6 4 155 135 +20 76

8 Olimpija Ljubljana 43 14 19 8 2 114 127 -13 60

9 HC Pustertal Wölfe 43 15 19 2 7 133 137 -4 56

10 spusu Vienna Capitals 43 14 22 4 3 111 132 -21 53

11 Pioneers Vorarlberg 43 14 25 1 3 103 137 -34 47

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 42 7 26 3 6 113 168 -55 33

13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 44 7 31 3 3 93 181 -88 30