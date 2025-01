Hockey ghiaccio: Asiago cede il passo al Linz nel mercoledì di ICE League

Brutta sconfitta per Asiago nell’unica partita disputata quest’oggi in ICE League 2024-2025. La squadra italiana di hockey su ghiaccio si è infatti dovuta arrendere al cospetto del Black Wings Linz, cedendo il passo per 3-7.

Un match combattuto nelle battute iniziali e poi sfuggito di mano. I veneti sono i primi ad aprire le marcature con Rigoni (5:45), salvo essere raggiunti poi al 7:30 da Knott. Gli austriaci cercano di mettere il muso davanti al 4:11 del secondo tempo con Ograjensek. Ma Asiago c’è e, al 6:12, non solo pareggia i conti con Misley, ma effettua il controsorpasso al 9:01 con Miceli.

La gioia dura però poco: al 10:19 Linz infatti pareggia ancora con Moro, scappando poi sul+2 grazie alle bordate di Neubauer (15:08) e Knott (16:08) prima di concretizzare la fuga nell’ultimo atto ancora con Ograjensek (15:49) e Feldner (16:12).

L’ICE League tornerà il prossimo 31 gennaio.