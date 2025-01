Golf: Sepp Straka vola via all’American Express 2025. Manassero passa il taglio, Francesco Molinari no

Si è chiuso il terzo giro al The American Express 2025, con una serie importante di rivolgimenti nelle parti alte della classifica. Il più bravo ad approfittarne è Sepp Straka: l’austriaco prende la testa con un grande giro in -8 al La Quinta Country Club e sale così a -23. La sua caccia è alla terza vittoria in carriera sul PGA Tour, che avrebbe numerosi effetti positivi su di lui anche a livello di ranking mondiale.

Sono ora quattro i suoi colpi di vantaggio sul gruppo dei secondi, formato dagli USA Charley Hoffman e Justin Lower e dall’australiano Jason Day, unico altro non americano della top ten. Per loro -19 al Pete Dye Stadium Course, il secondo dei tre percorsi che interessano il torneo (l’altro è il Nicklaus Tournament Course).

Quinti assieme Patrick Cantlay (Stadium Course) e Mark Hubbard (La Quinta) a -18, seguiti in solitario da Justin Thomas (Stadium Course) a -17. I due ottavi sono Max Greyserman (Stadium Course) e Daniel Berger (La Quinta), entrambi a -16 dopo aver girato in un ottimo -7. Gruppo dei decimi molto ampio con quattro in scena a La Quinta, Frankie Capan III, Beau Hossler, Taylor Moore e Ben Griffin, e tre allo Stadium Course, J.J. Spaun, Will Zalatoris e Billy Horschel. Di tutti, a -15, il maggiore “scalatore” è Capan, che risale 37 posti con il suo -8, stesso score peraltro di J.T. Poston che è nel novero dei 17i.

Capitolo italiani: scende Matteo Manassero, che gira pari con il par sullo Stadium Course, cede 24 posizioni, ma supera comunque il taglio in -10 ed è una notizia davvero importante per lui al primo vero debutto stagionale da giocatore del PGA Tour. Lo stesso pari con il par, invece, tradisce Francesco Molinari, che chiude in -7 e dunque fuori di due dal taglio: gli è fondamentalmente fatale il doppio bogey alla 14 di La Quinta. Va ricordato che il taglio è stato inserito al terzo giro al fine di permettere a tutti di girare sui tre percorsi caratterizzanti l’evento.