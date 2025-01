Golf, Nick Taylor vince il Sony Open ai playoff contro Echavarria. 5º titolo per il canadese

Un altro finale da brividi sul PGA Tour. Ad aggiudicarsi il Sony Open ad Honolulu è il canadese Nick Taylor. Il classe ‘88 (36enne), dopo uno score di -5 nella domenica di gioco (con un eagle finale alla 18 che si ricorderà per un po’ di tempo), si è imposto alla seconda buca di playoff contro il colombiano Nico Echavarria. Entrambi avevano chiudo le 72 buche in -16, avanti di un colpo sullo statunitense J.J. Spaun e al tedesco Stephan Jaeger che hano chiuso a -15.

Nick Taylor aggiunge così un prezioso trofeo alla propria bacheca che già vantava, prima della sortita al Waialae Golf Club, di ben 4 titoli sul tour: il Sanderson Farms Championship nel 2014, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am nel 2020, l’RBC Canadian Open nel 2023 e il WM Phoenix Open l’anno scorso. Un percorso che dimostra una crescita importante per il canadese e un livello di gioco, in un arco temporale ampio, all’altezza di ciascun palcoscenico.

Con questa vittoria Taylor si è aggiudicato l’esenzione per tutti e 7 i Signature Events dell’anno e, cosa non da poco, la possibilità di giocare il The Masters e il PGA Championship. Niente da fare per Patrick Fishburn, in testa dopo la seconda giornata. Lo statunitense non è riuscito a confermare la forma dei primi due giorni di gara e si è fermato a -13 in T6 insieme ai connazionali Adam Schenk e Keagan Bradley. Avanti a loro solamente Eric Cole, in solitaria a -14 in 5ª posizione.

Leggera ripresa, invece, per il vincitore del The Sentry la scorsa settimana Hideki Matsuyama. Il giapponese, dopo una partenza a rilento nei primi due giorni (-3;-1) non ha mollato la parte medio alta della classifica e ha portato a casa un 16esimo posto insieme a Webb Simpson, Gary Woodland, Denny McCarthy e Alex Smalley a -11.

Affaticate, invece, due stelle ormai abituate a popolare le parti alte dei leaderboard: Sahith Theegala e Robert McIntyre. L’americano ha chiuso a -8 in T37 mentre lo scozzese esce dalla sortita nell’arcipelago hawaiano con un -6 sul totale e un T53.

Un dato su Nick Taylor? Su 5 tornei vinti sul PGA Tour, gli ultimi 3 sono stati vinti ai playoff rendendo il canadese uno degli ultimi maggiori specialisti dell’1 contro 1. La prossima settimana il PGA Tour volerà sul continente per il The American Express a La Quinta in California. Scottie Scheffler ha già annunciato che non sarà presente per recuperare al meglio dall’operazione alla mano destra.