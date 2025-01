Golf, Matsuyama e Morikawa allungano ad un round dal termine del The Sentry

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel primo appuntamento del 2025. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine del The Sentry (montepremi 20 milioni di dollari), storico evento nato nel 1953 che inaugura l’anno solare. A 18 buche dalla conclusione è ormai chiaro che si assisterà ad un gran duello, salvo clamorose rimonte nella tornata decisiva.

Il giapponese Hideki Matsuyama e l’americano Collin Morikawa hanno infatti scavato un importante gap sulla concorrenza, con il nipponico che guida la leaderboard con lo score di –27 (192 colpi), vantando una lunghezza di margine sullo statunitense. I protagonisti del tandem di testa siglano un superbo -11 di giornata allungando dunque le maglie della classifica in modo apparentemente decisivo. Alle loro spalle il belga Thomas Detry, che insegue staccato di 5 colpi con il punteggio di -22. Quarto con -21 il sudcoreano Sungjae Im, anch’esso autore di un perfetto round da -11.

Sul percorso par 73 del Kapalua Resosrt (Plantation Course) di Kapalua (Hawaii), al sesto posto con -19 troviamo gli americani Tom Hoge, Max Greyserman e Will Zalatoris. Chiudono infine la top ten in nona piazza con lo score di -18 l’austriaco Sepp Straka, il canadese Corey Conners, gli statunitensi Maverick McNealy e Cameron Young, e gli australiani Cam Davis ed Adam Scott. Tra i migliori di giornata anche il sudafricano Christiaan Bezuidenhout, che grazie al round da -10 risale in 29esima posizione con il punteggio complessivo di -13.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio dunque all’ultima e decisiva tornata che incoronerà il successore dell’americano Chris Kirk. Interessante il duello tra Matsuyama e Morikawa, ma attenzione soprattutto al rientro di Sungjae Im su un percorso che permette di osare nel tentativo di trovare putt per il birdie quasi in ogni singola buca.