Golf, Hatton beffa Hillier e si prende il Dubai Desert Classic, top ten per Migliozzi

I golfisti del DP World Tour portano a termine le fatiche settimanali chiudendo la quarta ed ultima tornata del Dubai Desert Classic (montepremi 9 milioni di dollari). L’evento nato nel 1989 e divenuto il primo dei numerosi tornei di golf a disputarsi nella Penisola Arabica, sorride a Tyrrell Hatton. L’inglese grazie ad un solido -3 di giornata approfitta delle titubanze di Daniel Hillier aggiudicandosi la kermesse con lo score complessivo di -15 (273 colpi).

Seconda piazza per l’australiano Hillier, leader prima della tornata decisiva, che chiude ad un solo colpo dal vincitore limitandosi al -1 odierno. Recupera una posizione, ma tanto basta per griffare il podio, Laurie Canter. L’inglese si congeda da Dubai con il punteggio di -13, seguito ad una lunghezza dal nordirlandese Rory McIlroy e dal danese Niklas Noorgard. -11 e sesta posizione per l’altro nordirlandese Tom McKibbin e per il sudafricano Shaun Norris.

Sul percorso par 72 dell’Emirates Golf Club di Dubai (Emirati Arabi Uniti) all’ottavo posto con -10 troviamo l’australiano David Micheluzzi e Guido Migliozzi. Il golfista italiano chiude con un ottimo -3 di parziale che gli consente di cementare le prime 10 posizioni. Top ten chiusa infine al decimo posto con lo score di -9 dall’americano Patrick Reed, dall’australiano Ryan Fox, dal sudafricano Dylan Frittelli e dal danese Rasmus Neergaard-Petersen. Recupera 15 posizioni chiudendo al 31° posto con -3 Francesco Laporta, che si mette alle spalle il torneo con una buona dose di fiducia.

Per Hatton, trentatreenne di High Wycombe (Inghilterra, Regno Unito), il successo colto negli Emirati Arabi è il tredicesimo della carriera da professionista e giunge a distanza di tre mesi dalla vittoria nell’Alfred Dunhill Championship. Nel prossimo fine settimana continuerà lo swing arabo con il Ras Al Khaimah Championship.