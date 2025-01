Golf: del Rey scalza Armitage dalla vetta del Ras Al Khaimah Championship, risale Pavan

Cambio in testa alla classifica del Ras Al Khaimah Championship 2025. Dopo tre giri, infatti, al comando si pone lo spagnolo Alejandro del Rey, 26enne di Madrid che è alla caccia della sua prima vittoria sul DP World Tour in carriera. Per lui giro in -6 che gli consente di andare a -16: solo birdie per lui quest’oggi.

Alle sue spalle rimane l’ora ex capoclassifica Marcus Armitage: per il britannico score di -14 dopo aver trovato una giornata simile a quella di ieri, chiusa in -2 con recupero nei fatti consentito. Dietro i due di testa c’è fondamentalmente il vuoto.

Per arrivare alla terza posizione, infatti, si scende fino al -9, score che vede assieme il francese David Ravetto, il sudafricano Shaun Norris e l’australiano Jason Scrivener, con quest’ultimo capace di un balzo da 39 posizioni grazie al suo -7.

-7 che porta a -8, nel gruppo dei sesti, l’inglese Andrew Wilson, che si accompagna così ai connazionali Daniel Brown e Joe Dean e agli spagnoli Ivan Cantero e David Puig. Si rende protagonista di un buon giro Andrea Pavan, che finisce al 30° posto la giornata: per lui -5 totale, -3 odierno e la soddisfazione di un eagle alla buca 8.