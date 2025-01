Francesco Passaro festeggia il passaggio del turno: “Mi sono tolto un peso. Grazie a Fognini…”

Francesco Passaro, in teoria, non doveva nemmeno esserci. L’Australian Open 2025 lo avrebbe dovuto vedere solamente dalla televisione. La vita, però, sa regalare sorprese inaspettate, come la rinuncia di Fabio Fognini al suo incontro di primo contro Grigor Dimitrov. Risultato? Esordio ufficiale in uno Slam per il tennista umbro e, non solo, anche passaggio del turno. Il ritiro del bulgaro, quindi, ha spalancato le porte del secondo impegno per l’azzurro, che avrà una buona chance al contro il francese Bonzi.

Nella conferenza stampa post-match, Francesco Passaro non ha nascosto parecchi sorrisi: “La giornata è finita meglio di com’era cominciata. Sapevamo che qualcuno non fosse al massimo, però fino all’ultimo nessuno voleva cedere le armi. Fabio ci ha avvertito un po’ prima rispetto a quando lo ha detto all’organizzazione, quindi mi ha dato anche il tempo di prepararmi nel migliore dei modi. Lo ringrazio del pensiero e gli auguro di guarire presto, perché oltre a essere un grande giocatore è anche una bravissima persona”.

Emozioni a non finire per l’azzurro: “Appena lo abbiamo saputo siamo tornati in appartamento a riposarci, per staccare un po’ e poi tornare e rialzare subito l’attenzione. Non era semplice, già ieri siamo stati dalle 9.00 di mattina alle 9.00 di sera al circolo nella speranza. Anche oggi siamo arrivati presto e mi sono scaldato con Jannik sulla Rod Laver Arena. Senza dubbio è stata una giornata molto lunga, ma alla fine sono contento. Sicuramente vincere per ritiro non è mai bello, ma essendo la mia prima vittoria Slam sono contento uguale. E penso di essermela meritata, per tutti gli sforzi, i sacrifici e gli infortuni che ho avuto nei due anni scorsi, che non mi hanno fatto entrare nella top 100 e quindi sono veramente contento“.

A livello mentale non era semplice passare in poche ore dalla mancata partecipazione ad un Major all’esordio vero e proprio: “Sono sceso in campo con l’idea di godermi tutti i punti, l’atmosfera e di stare giocando contro il n.10 del mondo. Ho cercato di farlo senza pormi limiti e cercando di esprimere il mio miglior tennis. Sono riuscito a farlo, a scendere in campo molto tranquillo mostrando quello che è il mio gioco per tutta la partita. Ho gestito bene la situazione, sono stato tranquillo, anche dopo l’infortunio suo quando è sceso molto a livello di gioco e velocità. Non era però facile a livello mentale sapendo che l’avversario non è stato al meglio, ma dovevo comunque imporre il mio gioco“.

Un risultato che rappresenta una pietra miliare nella carriera del tennista perugino: “Si tratta di un peso che un po’ mi tolgo, era un obiettivo che mi sono sempre messo, forse ci sono andato vicino, forse un po’ troppa pressione ha fatto sì che non sia riuscito a raggiungerlo in questi due anni. Ad oggi sono molto più consapevole dei miei mezzi, probabilmente due anni fa quando sono arrivato a 108 non ero ancora pronto a livello mentale e di gioco. Adesso mi sento molto più completo, anche sul cemento che non è una mia superficie abituale. Anche in questo inizio anno ho giocato partite di livello. Voglio partire da questo cercando di trarre più energia positiva possibile da questo risultato per poi portarla in tutti gli allenamenti quotidiani“

Ovviamente, a questo punto, il mirino è ben fissato sul prossimo avversario, ovvero il francese Bonzi: “Ad onor del vero non lo conosco, non ci ho mai giocato e non mi ci sono mai allenato. Domani avremo tempo di studiarlo un po’, anche lui ha avuto l’anno scorso un paio di infortuni e ha avuto un anno difficile, ora però sta un po’ ritrovando il suo livello. Voglio però godermi questo torneo, che è uno dei quattro più importanti che abbiamo, e anche passare ogni giorno in mezzo ai campioni, vicino anche nello spogliatoio, mi rende orgoglioso“