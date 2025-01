Un’intervista emozionante con Stefano “Pesco” Pescosolido, ex tennista di successo, oggi affermato allenatore e telecronista . Conduce l’intervista Alice Liverani, che esplora i momenti più leggendari della carriera di Pescosolido, vincitore di due tornei ATP e con un cammino che lo ha portato fino al 43° posto nel ranking mondiale. Il campione ripercorre le sfide memorabili in Coppa Davis contro Sergi Bruguera e le sue emozioni vissute durante il suo percorso all’Australian Open . Oggi, Stefano parla della difficoltà di prepararsi per uno degli Slam più impegnativi e come il tennis italiano stia vivendo una nuova era, con una generazione di talenti che va oltre i nomi di Jannik Sinner e Martina Paolini . Nuovi promettenti atleti stanno emergendo con grande forza, pronti a conquistare il circuito internazionale. Non perdere questa intervista che racconta non solo una carriera leggendaria, ma anche uno sguardo sul futuro del tennis italiano e le sfide che i giovani atleti devono affrontare.