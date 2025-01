Intervista esclusiva con Matteo Guarise: il Campione d’Europa racconta la sua stagione e le condizioni di Lucrezia Beccari ️

In questa intervista esclusiva, Alice Liverani incontra il campione di pattinaggio artistico Matteo Guarise, ad un anno dalla conquista del titolo di Campione d’Europa insieme alla sua partner di pista, Lucrezia Beccari. Un successo straordinario che ha segnato un momento fondamentale della sua carriera!

Matteo ci racconta la sua storia fin dall’inizio e il suo percorso verso la vittoria ai Campionati Europei, e come ha affrontato le sfide di una stagione intensa. Ma non solo: scopriremo anche importanti aggiornamenti sulle condizioni di Lucrezia, il suo attuale stato di salute e come entrambi stanno preparando i prossimi impegni insieme.

Un’intervista emozionante che svela non solo i trionfi sportivi, ma anche il lato umano e le difficoltà dietro ogni grande risultato.

Non perdere questa occasione per scoprire i dettagli di una stagione indimenticabile e per conoscere meglio le sfide che Lucrezia e Matteo stanno affrontando insieme!