Flora Tabanelli: “Aspettavo la vittoria da tanto tempo, devo proseguire su questa strada”

Una prestazione strepitosa. Flora Tabanelli è destinata a scrivere la storia italiana della disciplina Freestyle, dopo quanto sta facendo nel massimo circuito internazionale. La 17enne emiliana, dopo essere salita in tre circostanze sul podio nei primi tre appuntamenti stagionali di Coppa del Mondo del Big Air, è riuscita a ottenere la sua prima vittoria nel massimo circuito internazionale sulle nevi di Kreischberg (Austria). Si tratta della seconda affermazione di sempre per il Bel Paese in questa particolare disciplina, dopo quanto ottenuto da Silvia Bertagna a Mönchengladbach nel dicembre 2016.

La giovane azzurra si è imposta con il punteggio complessivo di 175.50, mettendo insieme tre run pregevoli e vincendo meritatamente, davanti alla finlandese Anni Karava (173.50) e l’austriaca Lara Wolf (173.25). A chiudere la top-5 sono state la cinese Mingting Liu (171.25) e la svizzera Sarah Höfflin (164.25).

“Difficile descrivere le mie emozioni in questo momento. Aspettavo questo risultato da tanto tempo e sono così contenta di averlo ottenuto in una serata così speciale, anche per come hanno sciato le mie avversarie. Inizio a sentire un po’ di pressione, ma sono contenta: devo continuare a gareggiare in questa direzione“, ha commentato a caldo Flora (fonte: FISI).

Con questo risultato, la nostra portacolori ha rafforzato la propria leadership nella classifica di specialità (Big Air), con 320 punti davanti a Liu (216) e alla rossocrociata Mathilde Gremaud (202), e inoltre guida le fila di quella generale con 330 punti, davanti all’altra cinese Gu (300), specialista dell’Half Pipe.