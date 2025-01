Flavio Cobolli troppo falloso, esce di scena nel secondo turno a Montpellier: vince Jesper de Jong in due set

Brutta prestazione per Flavio Cobolli nel secondo turno di Montpellier. Sul veloce indoor francese, il n.34 del ranking è stato sconfitto dall’olandese Jesper de Jong (n.131 ATP) col punteggio di 6-3 7-6 (2) in 1 ore e 23 minuti di partita. Un match interrotto più volte per via del black-out al sistema dell’illuminazione dell’impianto, causato dall’autentico nubifragio che si è abbattuto sulla città transalpina.

Cobolli decisamente troppo falloso e non in grado di sfruttare una condizione di punteggio molto favorevole nel secondo parziale. Prosegue nel cammino de Jong, quindi, che affronterà nei quarti di finale il vincente della sfida tra l’altro olandese Tallon Griekspoor (n.5 del seeding) e il francese Richard Gasquet.

Nel primo set, dopo una fase di studio, nel quarto gioco de Jong scappa, giocando in maniera solida. L’azzurro non trova le misure del campo, commettendo errori in manovra decisamente evitabili. Lo strappo si rivela decisivo ai fini del parziale, dal momento che il giocatore romano si rivela poco efficace in risposta, anche quando l’oranje è costretto a giocare la seconda in battuta. Sullo score di 6-3 in 39′ si conclude la frazione.

Nel secondo set le interruzioni per i problemi citati all’illuminazione sono frequenti. Cobolli sembra aver maggior sensibilità e con alcuni vincenti di dritto strappa il servizio al rivale nel quinto game, salvando nel gioco successivo una palla del contro-break. Sul 5-2 Flavio si costruisce in risposta una palla set, ma il suo rovescio lungolinea si spegne sul nastro e la chance sfuma. Ne consegue un turno al servizio molto negativo per l’azzurro, che dilapida il proprio vantaggio. Si va al tie-break e ancora una volta i gratuiti del n.34 del mondo caratterizzando questo momento del confronto e de Jong, facendo il suo, chiude sul 7-2.

Leggendo le statistiche, si nota la grande sproporzione tra i punti ottenuti con la prima di servizio dall’olandese (91%) e dall’italiano (59%), oltre al dato delle palle break salvate: 1/4 da Cobolli e 4/5 da de Jong.