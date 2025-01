Federica Brignone e il tabù Cortina d’Ampezzo: la pista peggiore della sua carriera. Mai sul podio e un Mondiale da dimenticare…

Entriamo nel vivo del fondamentale mese di gennaio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025. La grande domanda non può che essere: “Federica Brignone potrà davvero vincere la sua seconda Sfera di Cristallo della carriera”? Il suo inizio di stagione è stato eccellente, ma ora la valdostana si trova di fronte ad una delle sue piste meno “amiche”, ovvero l’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti della classe 1990 nella “Perla delle Dolomiti”.

L’esordio di Federica Brignone a Cortina porta la data del 22 gennaio 2010 con un 43° posto nel superG vinto da Lindsey Vonn. Il 24 gennaio, invece, arriva una mancata qualificazione alle seconda manche del gigante. Il 21 gennaio 2011 non chiude la sua prova in superG, quindi il 23 gennaio chiude 20a nel secondo superG in programma (successo della solita Lindsey Vonn). Ancora pochi sorrisi nell’edizione successiva. Il 14 gennaio 2012, infatti, non va oltre la 43a posizione in discesa, quindi è 30a nel superG. Salto in avanti fino al 19 gennaio 2015 con un 28° posto in superG. Finalmente una top10, invece, il 24 gennaio 2016 con il nono posto in superG.

Ancora un niente di fatto il 28 gennaio 2017 con il 12° posto in discesa, che precede il 15° in superG del giorno successivo. IL 19 gennaio 2018 non conclude la sua discesa, quindi il 20 gennaio è 19a in discesa. Il 21 gennaio, infine, non prende parte al superG. I risultati continuano a scarseggiare anche il 18 gennaio 2019. Per Brignone 24a posizione in discesa, quindi 12a nella gara del giorno successivo. Il 20 gennaio si conclude con un 11° in superG.

Si torna sull’Olympia delle Tofane il 22 gennaio 2022 con una 19a posizione in discesa, quindi il 23 gennaio è finalmente quarta in superG. Il 20 gennaio 2023, invece, non va oltre la 18a posizione in discesa, prima di un undicesimo posto in superG il 22 gennaio. Nell’ultima edizione, infine, non conclude la discesa del 26 gennaio, prima di una 12a posizione nella gara-bis del 27 gennaio. Nel superG del 28 gennaio, invece, è nona. Anche a livello di Mondiali 2021 c’è poco da sorridere per Brignone. Chiude decima il superG dell’11 febbraio 2021, quindi non conclude la combinata del 15 gennaio. Il 16 gennaio è sesta nel parallelo, prima di non concludere né il gigante, né lo slalom.