Federica Brignone: “È il miglior momento della mia carriera, vorrei una medaglia in SuperG”

Federica Brignone è stata la grande protagonista della settimana a St. Anton, sede della nona tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si è esaltata sulla pista austriaca, dettando legge nella discesa libera del sabato (la sua prima vittoria nella specialità) e attestandosi in terza piazza nel SuperG domenicale.

L’azzurra, intervenuta a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, si è proiettata verso i Mondiali in programma tra un mese a Saalbach: “Dal Mondiale di Saalbach mi aspetto di esprimere il mio grande sci, quello che sono riuscita ad esprimere questo weekend. Diciamo che nel nostro sport è un po’ difficile prevedere, quindi io cercherò di mettere in pista quello che so fare, come sto sciando adesso, la decisione, l’atteggiamento, la tecnica e quello per cui ho lavorato da anni. Proverò a dare il massimo, poi ovviamente ogni tappa ha le sue condizioni e la sua storia, purtroppo non possiamo sempre controllare tutto“.

Sull’impressionante rientro di Lindsey Vonn, che potrebbe anche diventare una seria minaccia per la vittoria tra una settimana a Cortina: “Il prossimo weekend a Cortina mi aspetto grandi cose da lei. È una pista che le piace molto e sicuramente sarà pericolosa. Lo è già stata questo weekend…“.

Sulla sua intenzione di andare avanti fino alle Olimpiadi di casa: “Ci proverò. Sicuramente in questo momento c’è la voglia di farlo. Comunque farò i conti a fine stagione con il fisico e con la motivazione. Queste sono le cose fondamentali per me, per riuscire ad affrontare una stagione con tanti eventi tra cui i Giochi Olimpici. Già solo la sfida interna per parteciparvi sarà tosta. Subito dopo Kranjska Gora avrei voluto chiudere gli sci nell’armadio, poi a mente fredda il giorno successivo ero ancora delusa ma mi sono rimessa sotto col lavoro, ho fatto degli ottimi allenamenti e sono arrivata a St. Anton cercando di fare il massimo“.

Sui prossimi obiettivi da raggiungere: “La discesa era uno dei miei obiettivi, perché non ci ero ancora riuscita a vincere ed era una cosa che volevo. Ammetto anche che in questa stagione volevo raggiungere le 30 vittorie in Coppa del Mondo, quindi è veramente una cosa bella e sono molto orgogliosa. Non ho mai conquistato una medaglia in SuperG, e questo comunque è un obiettivo. Penso di essere nel miglior momento della mia carriera, quindi cerco di approfittarne e di viverlo al meglio“.

Brignone infine non si è voluta sbilanciare più di tanto quando le è stato chiesto di stilare una classifica delle migliori tre sciatrici italiane di tutti i tempi (tra lei, Goggia e Compagnoni): “Dipende. Il mio sogno era quello di vincere la generale. Per me il miglior atleta è quello che vince la Coppa del Mondo generale, però sono anche tempi diversi. Deborah è stata fantastica, ha vinto pure in slalom e ha conquistato un sacco di medaglie d’oro. Sofia vince da anni e anche lei è stata una delle migliori velociste degli ultimi anni, quindi è difficile valutare. Poi è ovvio che se guardiamo i numeri alla mano al momento lo sono io, ma non si sa mai. Per qualcuno può essere Deborah, per qualcuno Sofia, dipende“.