F1, la nuova Ferrari promossa nei crash-test: attesa per la vettura del 2025

La notizia è riportata da Motorsport.com e parliamo della Ferrari. La nuova vettura del Cavallino Rampante ha superato il suo primo esame, ovvero i crash test. Si tratta di verifiche di vario genere che vengono effettuate sulla monoposto volte a sondare la sua consistenza. Il progetto 677, dunque, si è messo alle spalle questo primo step.

C’è tanta attesa sulla nuova “nata” a Maranello, nella consapevolezza che si tratta di una vettura molto diversa rispetto a quella del 2024. La squadra guidata dal Team Principal, Frederic Vasseur, ha voluto rischiare, nella consapevolezza che per puntare al massimo possibile si dovesse andare a cambiare lo spartito rispetto alla stagione passata.

Il 19 febbraio ci sarà la presentazione nella sede della Rossa e, a quanto riportano le cronache dei siti specializzati, è previsto anche qualche giro sulla pista di Fiorano. Non è dato sapere se Lewis Hamilton, il nuovo arrivato in Ferrari, avrà l’opportunità di fare un test con una macchina “datata” nelle prossime settimane per iniziare a conoscere le dinamiche del team, prima delle prove pre-season in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Hamilton e Charles Leclerc che, stando anche alle considerazioni degli addetti ai lavori, andranno a comporre la coppia di piloti più forte in F1. Vedremo se il britannico e il monegasco saranno ben supportati dalla monoposto, tenuto conto anche di come la scuderia sia cresciuta nel corso del 2024, essendo la squadra ad aver ottenuto più punti dalla pausa estiva in avanti, con Leclerc a svettare tra i piloti.