F1, Franco Colapinto lascia la Williams ed è il nuovo pilota di riserva dell’Alpine

Franco Colapinto è ufficialmente il nuovo pilota di riserva dell’Alpine, dopo aver firmato un contratto pluriennale con la scuderia francese. Il giovane argentino comincerà dunque la prossima stagione di Formula Uno “in panchina”, pronto a subentrare in caso di necessità ai titolari Pierre Gasly e Jack Doohan. Il 21enne sudamericano, dopo aver sostituito Logan Sargeant in Williams nelle ultime nove gare del 2024, potrebbe prendere il posto di Doohan a stagione in corso nel caso in cui le prestazioni dell’australiano non dovessero rivelarsi all’altezza nei primi GP del Mondiale.

“Sono davvero felice di poter entrare a far parte del team Alpine. Prima di tutto voglio ringraziare Williams per tutto il supporto che mi ha dato sin dal primo momento in cui sono entrato nella loro Academy fino all’ultima gara corsa assieme ad Abu Dhabi. Hanno reso reale il mio sogno di correre in Formula 1. Sarò sempre grato alla Williams“, le prime parole di Colapinto dopo l’annuncio.

“Ora è tempo di un nuovo capitolo per me, e di abbracciare la nuova sfida con Alpine. Per me è un onore. Ringrazio Luca De Meo, Flavio Briatore e Oliver Oakes per avere creduto in me e per avermi dato il benvenuto nel team a braccia aperte. Non vedo l’ora di iniziare e vedere cosa ci porterà questo nuovo viaggio assieme“, aggiunge l’argentino classe 2003.

Così Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine: “Siamo davvero felici di aver raggiunto un accordo con Williams Racing per mettere sotto contratto Franco Colapinto. Chiaramente Franco è uno dei migliori giovani talenti in questo momento. Ed è giusto dire che il suo esordio in Formula 1 ha stupito diversi di noi, me compreso. Ci ha colti di sorpresa per le impressionanti prestazioni che ha fatto per essere un rookie. Noi guardiamo al futuro e con questo acquisto abbiamo davvero una rosa di giovani talenti che potrà aiutarci a raggiungere il successo in futuro“