Europei short track 2025 oggi in tv: orari 19 gennaio, programma, streaming

Terza e ultima giornata di gare, oggi domenica 19 gennaio, alla Joynet Arena di Dresda (Germania), sede dell’edizione 2025 degli Europei di short track. Sull’anello di ghiaccio tedesco si assegneranno gli ultimi titoli in ballo. Nel day-2 due ori e quattro medaglie per l’Italia e ci sono possibilità per rimpinguare il bottino in questa competizione.

Si chiuderà il cerchio con l’assegnazione dei restanti cinque titoli, ovvero 1.000 metri e staffetta maschili, 500 e 1.500 metri femminili, staffetta mista. Arianna Fontana vorrà dare un grande contributo alla causa, come è accaduto ieri. Nonostante lo scoccare delle lancette, la campionessa valtellinese è sempre in grado di differenza e ieri l’ha dimostrato ampiamente.

Tra gli uomini anche Pietro Sighel vorrà fare la propria parte e trascinare i suoi compagni a fare il meglio possibile. L’argento artigliato ieri nei 500 metri potrebbe non essere l’unico podio a cui il 25enne trentino può puntare. Non resta che attendere l’esito di questo terzo giorno di gare.

La giornata conclusiva degli Europei 2025 di short track a Dresda (Germania), prevista quest’oggi (domenica 19 gennaio), sarà trasmessa in diretta televisiva a partire dalle 14.20 su RaiSport HD; in streaming con copertura completa su Discovery+ e RaiPlay Sport 3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-3.

EUROPEI SHORT TRACK 2025 OGGI IN TV

Domenica 19 gennaio

13:35 Staffetta mista – Finale B

13:41 Staffetta mista – Finale A

14:13 1500 metri donne – Semifinali

14:31 1000 metri uomini – Quarti di finale

14:48 1500 metri donne – Finali

15:26 1000 metri uomini – Semifinali

15:35 500 metri donne – Quarti di finale

15:50 1000 metri uomini – Finali

16:08 500 metri donne – Semifinali

16:30 500 metri donne – Finali

16:48 staffetta maschile – Finale B

16:58 staffetta maschile – Finale A

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 14.20

Diretta streaming: Discovery+, RaiPlay Sport 3

Diretta testuale: OA Sport