Equitazione: Piergiorgio Bucci alla Jumping World Cup di Basilea. A caccia di punti per le Finals

Dopo aver salutato la fine del 2024 a Mechelen e l’inizio del 2025, la FEI Jumping World Cup 2024-2025 è pronta a ripartire. Si va a Basilea – in Svizzera -, dove si terrà la 10a tappa (sulle 14 in calendario) della Western European League.

L’Italia sarà rappresentata da Piergiorgio Bucci che, avendo a disposizione cavalli come Hantano e Kiss Me Fabulesse, cercherà di ottenere il maggior numero possibile di punti per incrementare la propria classifica e portarsi in “zona qualificazione” in vista delle Finals di chiusura dell’evento.

L’esperto cavaliere azzurro ha già vinto quest’anno nel circuito, in quel di Madrid lo scorso 1° dicembre, e attualmente ha messo insieme 20 punti nella classifica generale. Per rientrare fra i migliori 18 che si giocheranno il tutto per tutto nella kermesse conclusiva della stagione indoor deve recuperare almeno 5 punti a un gruppo di tre cavalieri in questo momento in zona qualificazione; mentre lui è attualmente 25esimo.

Sul campo gara di Basilea, con la competizione d’interesse in programma domenica 12 gennaio alle ore 14:15, c’è poi un altro aspetto da valutare: nel medesimo impianto si terranno le Finals di cui si è fatto riferimento sopra, quindi andare bene nel weekend potrebbe poi rivelarsi un ottimo biglietto da visita per la rassegna in programma all’inizio del mese di aprile 2025.

