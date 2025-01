Dove vedere Sinner-Jarry in tv, Australian Open 2025: programma e streaming

Lunedì 13 gennaio (orario e campo da stabilire), Jannik Sinner affronterà il suo primo impegno negli Australian Open 2025. Il n.1 del mondo affronterà il cileno Nicolas Jarry nel proprio esordio a Melbourne. Una sfida non facile contro il tennista sudamericano (n.34 ATP), che può essere temibile su questi campi.

Jarry ha avuto modo già di confrontarsi recentemente con Sinner. Il riferimento è al torneo di Pechino dello scorso settembre, quando i due si incontrarono nel primo turno. L’altoatesino fu costretto a rimontare, per il primo set favorevole al suo avversario. Dal secondo parziale l’inerzia è cambiata, ma Jannik non potrà concedersi pause al cospetto di un avversario con queste caratteristiche.

Il n.1 ATP ha cercato di togliersi un po’ di ruggine affrontando un paio di match d’esibizione in questa settimana, opposto all’australiano Alexei Popyrin e al greco Stefanos Tsitsipas. Sono arrivate due vittorie che fanno morale, ma alla fine anche il trasporto emotivo di una partita vera è di natura completamente diversa. L’obiettivo di Sinner sarà quello di essere il più pronto possibile.

La partita tra Jannik Sinner e Nicolas Jarry, valida per il primo turno degli Australian Open 2025, andrà in scena lunedì 13 gennaio (orario e campo da stabilire) e sarà trasmessa in diretta televisiva da canali di Eurosport (Eurosport1 HD o Eurosport2 HD); in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-JARRY AUSTRALIAN OPEN 2025

Lunedì 13 gennaio

Campo e ordine di gioco da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Nicolas Jarry (Cile)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.