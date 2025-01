Dove vedere in tv Scandicci-Conegliano, A1 volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Sabato 18 gennaio (ore 18.00) si giocherà Scandicci-Conegliano, incontro valevole per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaWanny di Firenze andrà in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda forza del torneo: le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo faranno visita alla compagine toscana per prolungare la propria imbattibilità stagionale, mentre le padrone di casa cercheranno il colpaccio a effetto in quella che sarà la rivincita dell’ultima finale scudetto.

Le Pantere, reduci dal successo casalingo contro Vallefoglia nel turno infrasettimanale, partiranno con tutti i favori del pronostico, ma la Savino Del Bene, che ha regolato Talmassons a domicilio, ha tutte le carte in regola per impensierire la corazzata veneta. Si preannuncia un duello infuocato tra le due bomber: da una parte l’italiana Ekaterina Antropova (miglior marcatrice del torneo), dall’altra la svedese Isabelle Haak. L’apporto degli opposti sarà determinante per il risultato di questo testa a testa rovente.

Coach Daniele Santarelli potrà fare affidamento anche sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, oltre che sulle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz e sul libero Monica De Gennaro. Coach Marco Gaspari farà leva anche sui martelli Britt Herbots e Camilla Mingardi, sulle centrali Linda Nwakalor e Ana Carolina Da Silva, sulla regia di Maja Ognjenovic, sul libero Brenda Castillo. Le due squadre sono separate da sei punti in classifica, ma l’Imoco ha disputato una partita in meno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Conegliano, incontro valevole per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-CONEGLIANO, SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 18 gennaio

Ore 18.00 Savino Del Bene Scandicci vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCANDICCI-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.