Dove vedere in tv Perugia-Verona, semifinale Coppa Italia volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi sabato 25 gennaio (ore 16.15) si gioca Perugia-Verona, semifinale della Coppa Italia 2025 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) va in scena il confronto tra la prima e la quarta testa di serie: la corazzata umbra aveva battuto Modena nel quarto di finale giocato di fronte al proprio pubblico, mentre gli scaligeri avevano regolato Piacenza tra le mura amiche. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da giocare contro la vincente di Civitanova-Trento.

Perugia si presenta all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma i Campioni d’Italia sono reduce dalle sconfitte rimediate contro Trento e Civitanova. Il momento non è dei migliori per la capolista della Superlega, chiamata a riscattarsi sotto la guida del palleggiatore Simone Giannelli, dell’opposto Jaime Jesus Herrera, degli schiacciatori Yuki Ishikawa e Kamil Semeniuk.

Verona sarà alla sua prima partecipazione alla Final Four di Coppa Italia e cercherà di fare il colpaccio per meritarsi la possibilità di lottare per la conquista di un trofeo. La quinta forza del campionato può fare affidamento sul bomber Noumory Keita, i martelli Rok Mozic e Lorenzo Cortesia, il regista Konstantin Abaev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Verona, semifinale della Coppa Italia 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-VERONA, SEMIFINALE COPPA ITALIA

Sabato 25 gennaio

Ore 16.15 Semifinale Coppa Italia volley: Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-VERONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.