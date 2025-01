Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 15 gennaio (ore 20.30) si gioca Conegliano-Vallefoglia, incontro valevole per la 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per incrociare la compagine marchigiana, già sconfitta nel girone d’andata e anche nel quarto di finale della Coppa Italia disputato poche settimane fa. Le Pantere vogliono proseguire la propria marcia furiosa in testa alla classifica, le ospiti cercheranno il colpaccio a effetto.

Turno infrasettimanale per il campionato, che non conosce soste e si avvicina al giro di boa del girone di ritorno. Conegliano si affiderà in particolar modo alla bomber Isabelle Haak, alle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, alla palleggiatrice Joanna Wolosz e al libero Monica De Gennaro, a meno che il tecnico Daniele Santarelli non decida di operare un po’ di turnover come già capitato in un paio di occasioni nelle ultime settimane.

Vallefoglia potrà fare affidamento sulle qualità offerte dalle attaccanti Erblira Bici e Simone Lee, oltre che sulla caratura tecnica delle centrali Sonia Candi (capitana di questa squadra in lotta per accedere ai playoff) e Camilla Weitzel, Gaia Giovannini è l’altro martello, mentre la regia è nelle mani di Viktoriia Kobzar. Conegliano partirà con tutti favori del pronostico, ma le ospiti cercheranno di impensierirle e di restare in campo il più a lungo possibile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Vallefoglia, incontro valevole per la 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, sarà possibile seguire il match in diretta live testuale su OA Sport, mentre non sono previste dirette televisive.

CALENDARIO CONEGLIANO-VALLEFOGLIA VOLLEY OGGI

Mercoledì 15 gennaio

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-VALLEFOGLIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.