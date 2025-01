Dove vedere in tv Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025: orario, programma, streaming

Domenica 19 gennaio (ore 19.30) si giocherà Civitanova-Perugia, incontro valido per la diciassettesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo all’Eurosuole Forum, dove la quarta forza del torneo affronterà la capolista: i cucinieri sono a nove punti di distanza dalla vetta ma hanno disputato un incontro in meno e sono reduci dall’affermazione sul campo di Latina, mentre i Campioni d’Italia sono incappati nella prima sconfitta della stagione sul campo di Trento.

Civitanova si affiderà all’opposto Adis Lagumdzija, agli schiacciatori Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov, ai centrali Barthelemy Chinenyeze e Marko Podrascanin sotto la guida di Mattia Boninfante e con Fabio Balaso nel ruolo di libero. Perugia sarà nelle mani di Simone Giannelli, che cercherà di sfruttare gli attaccanti Yuki Ishikawa e Wassim Ben Tara, ma i Block Devils dovranno fare a meno del martello Oleh Plotnytskyi per infortunio. Al centro spazio ad Agustin Loser e Sebastian Solè, Massimo Colaci il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Perugia, incontro valido per la diciassettesima giornata della Superlega. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-PERUGIA, SUPERLEGA VOLLEY

Domenica 19 gennaio

Ore 19.30 Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-PERUGIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.