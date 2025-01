Dorothea Wierer torna protagonista e sfiora il podio nella mass start di Ruhpolding

A Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon si chiude con un altro bel risultato in casa Italia: dopo la vittoria di Tommaso Giacomel nel medesimo format di gara, Dorothea Wierer chiude quarta nella 12.5 km mass start femminile.

La vittoria va alla svedese Elvira Oeberg, che fa 20/20 al tiro e trionfa in solitaria in 33’00″5, davanti alla tedesca Franziska Preuss, che con 19/20 al poligono conquista la piazza d’onore a 25″0, bruciando in volata la transalpina Jeanne Richard, la quale trova l’unico altro zero di giornata oltre a quello della vincitrice e sale sul gradino più basso del podio concludendo terza a 25″4.

Fa sognare a lungo Dorothea Wierer: l’azzurra, nel terzetto di testa dopo il terzo poligono, nella quarta ed ultima serie incappa nell’unico errore di giornata al tiro sul secondo bersaglio, chiudendo con un complessivo 19/20, staccata di 27″9 dalla testa e giungendo all’arrivo a poco più di 2″ dal podio.

Quinta piazza per la finlandese Suvi Minkkinen, che manca un bersaglio nella seconda serie e finisce a 32″7, appena davanti alla svedese Hanna Oeberg, sesta con 3 errori al poligono ed un ritardo 34″7, facendo segnare lo stesso tempo al decimo della norvegese Karoline Offigstad Knotten, ottava, battuta al fotofinish.

In classifica generale la tedesca Franziska Preuss consolida il primato a quota 749, mentre è seconda la transalpina Lou Jeamonnot a 607, con la svedese Elvira Oeberg terza a 571 e Dorothea Wierer che si conferma 13ma a quota 291.

Nella graduatoria di specialità resta in testa la tedesca Franziska Preuss con 215 punti, con una sola lunghezza di margine sulla svedese Elvira Oeberg, seconda a 214, mentre è terza la transalpina Jeanne Richard con 149. Dorothea Wierer guadagna nove posizioni ed è settima con 104 punti.