Docherty vince a sorpresa la decima tappa della Dakar tra le moto. Sanders allunga nella generale

Michael Docherty fa saltare il banco e si aggiudica la decima tappa della Dakar 2025 tra le moto, realizzando il miglior tempo assoluto nei 115 km di prova speciale sulle dune dell’Empty Quarter. Il sudafricano della KTM si è imposto a sorpresa nella terzultima frazione della 47ma edizione del rally raid più prestigioso e impegnativo al mondo, che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo.

Docherty, partito per 17° al via della tappa odierna (da Haradh a Shubaytah), ha concluso la prova speciale in 2h00:03 conquistando il primo successo della carriera nella “Maratona del Deserto” (alla sua terza partecipazione) e diventando soprattutto il secondo pilota Rally 2 di sempre ad ottenere una vittoria parziale alla Dakar dopo l’impresa di Danilo Petrucci nel 2022.

Il trentenne sudafricano ha preceduto sul podio di giornata la Sherco del portoghese Rui Gonçalves e l’altra KTM dell’austriaco Tobias Ebster, rispettivamente secondo e terzo con un distacco di 1’20” e 2’21” al traguardo di Shubaytah. Nessun ribaltone clamoroso per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica generale, alla vigilia della tappa che dovrebbe risultare decisiva (oltre 300 chilometri competitivi nell’Empty Quarter) per la lotta al vertice.

I big hanno fatto presumibilmente un po’ di ‘melina’ nel finale per non aprire la strada e avere la miglior posizione possibile di partenza nella prova speciale di domani: l’australiano Daniel Sanders (KTM) resta dunque al comando della graduatoria con un margine di 16’31” sullo spagnolo Tosha Schareina (Honda) e 22’24” sul francese Adrien Van Beveren (Honda).