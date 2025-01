Definiti gli accoppiamenti dei qualificati agli Australian Open: sfortunato Gigante, spicca Fonseca-Rublev

Tabellone completato per l’edizione 2025 degli Australian Open. I match di qualificazione terminati hanno definito il quadro della situazione. Matteo Gigante ha staccato il biglietto per il main draw e per la prima volta in carriera disputerà uno Slam dalla porta principale. L’azzurro se la vedrà contro il mancino francese Ugo Humbert e chiaramente non sarà una sfida semplice.

Gigante proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo, per godersi al meglio possibile l’esperienza e prova a impegnare il transalpino (n.14 del seeding). Qualificati che destano curiosità poi sono quelli della nouvelle vague tennistica, ovvero il brasiliano Joao Fonseca (classe 2006) e lo spagnolo Martin Landaluce (classe 2006).

Ebbene, il brasiliano ha fatto vedere cose notevoli nel corso dei match del tabellone cadetto, rifilando anche un 6-0 al povero Coleman Wong. Confermate le impressioni della vigilia, visto che il sudamericano è tra i tennisti più on fire come si suol dire. Reduce dal successo nelle Next Gen ATP Finals, Fonseca si è aggiudicato con estrema autorevolezza il Challenger di Canberra.

Non poteva che arrivare la sua prima presenza nel main draw di un Major e l’incrocio sarà molto interessante, ovvero contro la testa di serie n.9, Andrey Rublev. Non sarà un match facile per il russo, al cospetto di un giocatore di grande talento, che non avrà nulla da perdere. Vedremo se si materializzerà una sorpresa o meno.

Parlando di Landaluce, la sfida sarà contro l’australiano McCabe e l’iberico potrebbe avere la possibilità di avanzare, nella prospettiva poi di giocare col vincente del confronto tra Stefanos Tsitsipas (n.11 del seeding) e l’americano Alex Michelsen.

TABELLONE AUSTRALIAN OPEN 2025

PARTE ALTA

(1) J. Sinner ITA vs N. Jarry CHI

(WC) T. Schoolkate AUS vs T. Daniel JPN

M. Giron USA vs Y. Hanfmann GER

T. Etcheverry ARG vs (32) F. Cobolli ITA

(18) H. Hurkacz POL vs T. Griekspoor NED

M. Kecmanovic SRB vs D. Lajovic SRB

M. Berrettini ITA vs C. Norrie GBR

Z. Zhang CHN vs (13) H. Rune DEN

(11) S. Tsitsipas GRE vs A. Michelsen USA

(WC) J. McCabe AUS vs (Q) M. Landaluce ESP

G. Diallo CAN vs L. Nardi ITA

A. Mannarino FRA vs (19) K. Khachanov RUS

(31) F. Cerundolo ARG vs A. Bublik KAZ

F. Diaz Acosta ARG vs Z. Bergs BEL

(Q) T. Boyer USA vs F. Coria ARG

B. van de Zandschulp NED vs (8) A. de Minaur AUS

(4) T. Fritz USA vs J. Brooksby USA

B. Coric CRO vs (Q) C. Garin CHI

F. Comesana ARG vs D. Altmaier GER

G. Monfils FRA vs (30) G. Mpetshi Perricard FRA

(21) B. Shelton USA vs B. Nakashima USA

P. Carreno Busta ESP vs (Q) K. Majchrzak POL

R. Bautista Agut ESP vs D. Shapovalov CAN

M. Arnaldi ITA vs (16) L. Musetti ITA

(9) A. Rublev RUS vs (Q) J. Fonseca BRA

L. Sonego ITA vs (WC) S. Wawrinka SUI

T. Seyboth Wild BRA vs F. Marozsan HUN

A. Rinderknech FRA vs (17) F. Tiafoe USA

(25) A. Popyrin AUS vs C. Moutet FRA

R. Hijikata AUS vs (Q) M. Krueger USA

C. Ugo Carabelli ARG vs (Q) L. Tien USA

(WC) K. Samrej THA vs (5) D. Medvedev RUS

PARTE BASSA

(7) N. Djokovic SRB vs (WC) N. Basavareddy USA

(Q) J. Faria POR vs P. Kotov RUS

(Q) G. Onclin BEL vs R. Opelka USA

S. Nagal IND vs (26) T. Machac CZE

(24) J. Lehecka CZE vs (WC) L. Tu AUS

H. Gaston FRA vs (WC) O. Jasika AUS

D. Goffin BEL vs B. Bonzi FRA

F. Fognini ITA vs (10) G. Dimitrov BUL

(15) J. Draper GBR vs M. Navone ARG

T. Kokkinakis AUS vs R. Safiullin RUS

D. Dzumhur BIH vs A. Vukic AUS

(Q) L. Klein SVK vs (22) S. Korda USA

(27) J. Thompson AUS vs (Q) D. Koepfer GER

A. Muller FRA vs N. Borges POR

Y. Nishioka JPN vs (Q) A. Dougaz TUN

A. Shevchenko KAZ vs (3) C. Alcaraz ESP

(6) C. Ruud NOR vs J. Munar ESP

(Q) N. Basilashvili GEO vs J. Mensik CZE

J. Shang CHN vs A. Davidovich Fokina ESP

J. Struff GER vs (29) F. Auger-Aliassime CAN

(23) A. Tabilo CHI vs R. Carballes Baena ESP

J. Duckworth AUS vs D. Stricker SUI

K. Nishikori JPN vs (Q) T. Monteiro BRA

C. O’Connell AUS vs (12) T. Paul USA

(14) U. Humbert FRA vs (Q) M. Gigante ITA

(Q) H. Habib LBN vs Y. Bu CHN

A. Walton AUS vs Q. Halys FRA

O. Virtanen FIN vs (20) A. Fils FRA

(28) S. Baez ARG vs A. Cazaux FRA

J. Fearnley GBR vs N. Kyrgios AUS

P. Martinez ESP vs L. Darderi ITA

(WC) L. Pouille FRA vs (2) A. Zverev GER