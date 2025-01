Daniil Medvedev: “Sto al fianco di Sinner, non credo che il suo caso influenzi l’immagine del tennis”

Giunto con un po’ di ritardo a Melbourne per un valido motivo (padre per la seconda volta), Daniil Medvedev si è presentato ai microfoni del Media-Day, in vista dell’inizio degli Australian Open 2025 (12-26 gennaio). Finalista l’anno scorso e sconfitto da Jannik Sinner, al giocatore russo (n.5 del mondo) è stato chiesto un parere sul caso di positività al Clostebol dell’italiano, sempre d’attualità, vista anche la notizia della prossima udienza presso il TAS (16-17 aprile 2025).

Jannik, a domanda diretta, si è espresso anche in relazione alle considerazioni di bassa lega di Nick Kyrgios: “Non credo di dover rispondere a quello che dicono Nick o altri, perché so di non aver fatto niente di male“. Il moscovita dal canto suo ha sottolineato un concetto molto semplice: “Io sto al fianco di Jannik. Non credo che questo influenzerà l’immagine del tennis”.

Medvedev ha ricordato nel corso del suo intervento come si sia articolato il caso e quanto la questione sia difficile da gestire dal n.1 del mondo: “Nessuno vuole essere in quella situazione. Non riesco a immaginare di ricevere un’e-mail che dice che ho fallito un test antidoping per qualsiasi motivo, cocaina o qualsiasi droga di cui non conosci nemmeno il nome. È una situazione complicata. Sinner fa quello che deve fare e la Wada fa quello che deve fare. Vedremo come andrà a finire“.

A Daniil è stato chiesto anche un pensiero sugli attacchi di Kyrgios nei confronti dell’azzurro e su come sia l’atmosfera nello spogliatoio: “Non ho ancora visto Nick. Sarebbe interessante vedere l’incontro con Jannik, cosa succede e com’è l’atmosfera. Ci sono giocatori con cui parli di più, giocatori con cui parli di meno. Persone con cui sorridi e ridi e forse altri a cui dici solamente ‘ciao‘“, ha dichiarato.