Daniel Sanders conquista il prologo della Dakar. Edgar Canet sorprende, 35° Lucci

Il prologo ha dato il via alla festa per la 47ª edizione della Dakar. Sulla distanza dei 29 km, i primi a completare il tutto sono stati gli alfieri delle moto, che si sono cimentati su un percorso che combinava varie condizioni. Come da regolamento i 10 piloti ​​più veloci di questo antipasto potranno scegliere la loro posizione di partenza per la prima tappa di domani.

A svettare è stato l’australiano Daniel “Chucky” Sanders. Il pilota della terra dei canguri, su KTM ha siglato il crono di 16’51” e preceduto il secondo classificato dell’anno passato, Ross Branch (Hero), di 12″, lo stesso distacco rimediato dalla grande sorpresa di giornata, il 19enne spagnolo Edgar Canet che con sua KTM “Rally2” ha fatto vedere qualcosa di eccezionale.

Un rookie in grado di mettersi alle spalle piloti navigati, che magari non hanno rischiato come lui in questo prologo, però la prestazione resta. Si pensi ad esempio a quanto fatto dai riferimenti di KTM in questa competizione, i fratelli Benavides: Kevin (vincitore due volte della Dakar) ha concluso 23° a 1’38” dal leader, immediatamente alle sue spalle Luciano 24° a 1’40”.

Rally2 winner Edgar Canet wrapped up his first-ever Dakar special stage in 3rd place overall in the bike category.

In top-5 troviamo poi il vincitore dell’anno passato, Ricky Brabec, il migliore della pattuglia Honda con il suo quarto posto a 18″, davanti al compagno di marca Tosha Schareina (+25″). Da sottolineare altre due notizie. La prima è il ritiro del vincitore della categoria “Rally2” del 2024, Harrit Noah, che in conseguenza di un incidente ha rimediato una frattura al polso. Il pilota indiano dovrà essere operato e non potrà continuare la gara; la seconda è che il migliore in casa Italia è stato Paolo Lucci (Honda) che ha concluso 35° a 2’38”.