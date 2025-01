Dakar 2025: Van den Brink vince la sesta tappa nei camion, Macik secondo ma stabile in testa alla generale

Mitchel van Den Brink sale in cattedra nella categoria camion in occasione del lunghissimo sesto stage della Dakar 2025. Il pilota olandese, alla guida del suo mezzo pesante Eurol Rally Sport affiancato da Torrallardona e van De Pol, si è reso protagonista di una tappa dominata dall’inizio alla fine, dove ha tenuto il comando nei 605 km complessivi (di cui 224 km di trasferimento) che hanno collegato Hail ad Al Duwadimi.

Una prova quindi estremamente solida, mai insidiata da nessun rivale durante il percorso. Anche se la gara, inutile dirlo, si è giocata con il leader della classifica generale Martin Macik (con Tomasek e Svanda, MM Technology). Nello specifico il vincitore della giornata dopo aver superato Zala (poi rimasto attardato) nel rilevamento iniziale, ha mantenuto un distacco di tre minuti rispetto al diretto avversario; un divario poi aumentato solo nell’ultima sezione.

All’arrivo infatti van den Brink ha tagliato il traguardo con un tempo totale di 5:17:19, regolando di sette secondi precisi Macik, al secondo posto davanti alla Tatra Buggyra ZM Racing di Martin Soltys (con Miksch e Sikola), terzo a +29:07. A questi si aggiunge un’altra prova distante dalla top 3 per Ales Loprais, solo quinto a +31:20.

In ottica classifica generale Macik viaggia con un totale di 36:35:08 e un vantaggio consistente rispetto a Van den Brink, al posto d’onore provvisorio con +1:49:33, mentre il ritardo di Loprais, ancora terzo, è nell’ordine delle 2:41:13. Domani andrà in scena il settimo stage con una tappa che inizierà e terminerà ad Al Duwadimi, per 419 km di speciale e 297 km di trasferimento.